Новинський: вперше з 2014 року Благодатний вогонь був переданий в Донецьк

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

За словами нардепа, УПЦ відіграє важливу роль у процесі об'єднання країни

Голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський повідомив, що вперше з 2014 року Благодатний вогонь, привезений до Києва з Єрусалима, був переданий і в Донецьк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Новинського у Facebook.

"Вперше з 2014 року - з початку бойових дій на Сході України - Благодатний вогонь, привезений до Києва з Єрусалима, був переданий і в Донецьк. Це сигнал нашим братам і співвітчизникам, які перебувають на непідконтрольній Києву території: ми залишаємося єдиними, як би нас не намагалися роз'єднати. Для людей по той бік лінії розмежування це можливість мати почуття причетності до великого свята, відчувати єдність зі своїми братами в рамках єдиної церкви", - написав Новинський.

За словами нардепа, Українська православна церква відіграє важливу роль у процесі об'єднання країни.

"Донецька і Маріупольська єпархії продовжують залишатися єдиними - незважаючи на тривалі бойові дії на Донбасі. Але саме з духовного єднання має розпочатися реальне об'єднання країни. Подібні кроки можуть дати набагато більше для досягнення миру, ніж заяви політиків, які вправляються у красномовстві замість конкретних справ. Звістка про Воскресіння Христа і супроводжуючі його чудеса несуть мир і любов, об'єднуючи віруючих, а не поглиблюючи ворожнечу між громадянами однієї держави. Саме з таких кроків починається процес подолання протистояння, починається шлях до миру", - написав він.

Фото: facebook.com/novynskyi