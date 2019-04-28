Новинский: впервые с 2014 года Благодатный огонь был передан в Донецк

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

По словам нардепа, УПЦ играет важную роль в процессе объединения страны

Глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский сообщил, что впервые с 2014 года Благодатный огонь, привезенный в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Новинского в Facebook.

"Впервые с 2014 года - с начала боевых действий на Востоке Украины - Благодатный огонь, привезенный в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Это сигнал нашим братьям и соотечественникам, находящимся на неподконтрольной Киеву территории: мы остаемся едиными, как бы нас не пытались разъединить. Для людей по ту сторону линии разграничения это возможность иметь чувство сопричастности к великому празднику, ощущать единство со своими братьями в рамках единой церкви", - написал Новинский.

По словам нардепа, Украинская православная церковь играет важную роль в процессе объединения страны.

"Донецкая и Мариупольская епархии продолжают оставаться едиными - несмотря на продолжающиеся боевые действия на Донбассе. Но именно с духовного единения должно начаться реальное объединение страны. Подобные шаги могут дать намного больше для достижения мира, чем заявления политиков, упражняющихся в красноречии вместо конкретных дел. Весть о Воскресении Христа и сопровождающие его чудеса несут мир и любовь, объединяя верующих, а не углубляя вражду между гражданами одного государства. Именно с таких шагов начинается процесс преодоления противостояния, начинается путь к миру", - написал он.

Фото: facebook.com/novynskyi