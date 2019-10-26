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Новинський розповів про роботу на окрузі

Новини » Політика    26.10.2019 - 11:07
Новинський розповів про роботу на окрузі
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Новинський відвідав Маріуполь

Народний депутат Вадим Новинський розповів про свої зустрічі в рамках поїздки в Маріуполь. Про це він повідомив в ефірі на ТРК "Сігма".

"Кожен раз, коли я приїжджаю в Маріуполь, а це буває в ті тижні, коли йде робота на окрузі. Звичайно ж, ми починаємо свою роботу з того, щоб зустрічатися з маріупольцями. Сьогодні ми (я і мої помічники) зустрічалися з широкинцями. Це люди, які дуже і дуже постраждали за останні п'ять років", - розповів Новинський.

На його думку, держава не зробила нічого, щоб якимось чином цих страждань не було, або щоб ці страждання були полегшені.

"У когось вже зруйновані будинки, у когось вдома розграбовані. Я і мої колеги зареєстрували відповідні законопроекти, про те, що держава зобов'язана компенсувати широкинцам і іншим людям, постраждалим від війни, компенсувати їм втрату житла. В бюджеті передбачити відповідні статті і почати виплати. Але поки що це лише законопроект. Ми будемо домагатися його прийняття як закону. І держава повинна допомагати, а не вмивати руки. Муніципалітет все робить, щоб допомогти широкинцям", - заявив політик.

Також він розповів про зустріч з депутатами – представниками комітету з реінтеграції Донбасу і прав людини.

"Висловили їм всі ті проблеми, які їх хвилюють. І важливо, щоб не тільки депутати від міста Маріуполя, але і інші члени комітету з ре інтеграції Донбасу послухали і побували тут, побували в Широкіно, бачили проблеми і вже іншим поглядом вирішували ці проблеми у ВР", - розповів нардеп.

Крім того, він розповів про зустріч з представниками середньої школи – директорами шкіл. Новинський нагадав, що на розгляді у ВР знаходиться закон про загальну і середню освіту, куди вноситься ряд "поганих поправок, які необхідно просто прибрати і прийняти закон у такому вигляді, щоб він допомагав учителям і директорам шкіл, щоб наші діти отримували освіту доступніше".

"Ми обговорювали всі ці питання. І питання оплати вчителів, і того, як цим і правками, які вносить певна фракція, ввели систему зрівнялівки. Це коли, незалежно від вкладу, скільки ти працюєш як ти працюєш, яку якість освіти даєш, будуть отримувати одні й ті ж гроші. Так не можна чинити, так не можна робити. Праця кожної людини повинна бути справедливо олачена. Якщо ти багато працюєш, значить повинен отримувати більше, ніж інші. Якщо ти якісно працюєш, теж отримувати більше, ніж інші. Повинна бути система оплати справедливою. І, звичайно, тут складно знайти правильне рішення, але його треба шукати", - розповів Новинський.

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