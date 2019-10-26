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Новинский рассказал о работе на округе

Новости » Политика    26.10.2019 - 11:07
Новинский рассказал о работе на округе
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Новинский посетил Мариуполь

Народный депутат Вадим Новинский рассказал о своих встречах в рамках поездки в Мариуполь. Об этом он сообщил в эфире на ТРК "Сигма".

"Каждый раз, когда я приезжаю в Мариуполь, а это бывает в те недели, когда идет работа на округе. Конечно же, мы начинаем свою работу с того, чтобы встречаться с мариупольцами. Сегодня мы (я и мои помощники) встречались с широкинцами. Это люди, которые очень и очень пострадали за последние пять лет", - рассказал Новинский.

По его мнению, государство не сделало ничего, чтобы каким-то образом этих страданий не было, либо чтобы эти страдания были облегчены.

"У кого-то уже разрушены дома, у кого-то дома разграблены. Я и мои коллеги зарегистрировали соответствующие законопроекты, о том, что государство обязано компенсировать широкинцам и другим людям, пострадавшим от войны, компенсировать им потерю жилья. В бюджете предусмотреть соответствующие статьи и начать выплаты. Но пока это только законопроект. Мы будем добиваться его принятия как закона. И государство должно помогать, а не умывать руки. Муниципалитет все делает, чтобы помочь широкинцам", - заявил политик.

Также он рассказал о встрече с депутатами – представителями комитета по реинтеграции Донбасса и прав человека.

"Высказали им все те проблемы, которые их волнуют. И важно, чтобы не только депутаты от города Мариуполя, но и другие члены комитета по ре интеграции Донбасса послушали и побывали здесь, побывали в Широкино, видели проблемы и уже другим взглядом решали эти проблемы в ВР", - рассказал нардеп.

Кром того, он рассказал о встрече с представителями средней школы – директорами школ. Новинский напомнил, что на рассмотрении в ВР находится закон об общем и среднем образовании, куда вносится ряд "дурных поправок, которые необходимо просто убрать и принять закон в таком виде, чтобы он помогал учителям и директорам школ, чтобы наши дети получали доступнее образование".

"Мы обсуждали все эти вопросы. И вопрос оплаты учителей, и того, как этим и правками, которые вносит определенная фракция, ввели систему уравниловки. Это когда, независимо от вклада, сколько ты работаешь как ты работаешь, какое качество образования даешь, все будут получать одни и те же деньги. Так нельзя поступать, так нельзя делать. Труд каждого человека должен быть справедливо оплачен. Если ты много работаешь, значит должен получать больше, чем остальные. Если ты качественно работаешь, тоже получать больше, чем остальные. Должна быть система оплаты справедливой. И, конечно, здесь сложно найти правильное решение, но его надо искать", - рассказал Новинский.

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