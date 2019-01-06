Новинський: "Опоблок" оскаржує в судах незаконне позбавлення права голосу 3 млн громадян

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Раніше ЦВК вирішила закрити виборчі дільниці в РФ

Команда "Опозиційного блоку" подала позов до Шостого апеляційного адміністративного суду Києва про незаконність постанови Центральної виборчої комісії про закриття виборчих ділянок в Російській Федерації. Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава фракції "Оппоблока" Вадим Новинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

"В порушення Конституції України і виборчого законодавства Центрвиборчком у новорічну ніч ліквідував п'ять виборчих дільниць у РФ, позбавивши права голосу як мінімум три мільйони українських громадян", - написав він.

В "Опоблоці" нагадали, що ці ділянки розташовані в дипломатичних представництвах України, тобто на українській, а не російській території. Організацією і проведенням виборів там займалися українські дипломати, а не російська влада.

"Незважаючи на те, що законних підстав приймати таке рішення ЦВК не мала, суд у задоволенні позову нам відмовив, аргументуючи недостатністю доказів перебування за межами України у день голосування. Вважаю це рішення політично мотивованим: влада не допустила до виборів мільйони українців, які виїхали на заробітки і рятуються від війни, тому що вони не мають наміру голосувати за Петра Порошенка”, - зазначив глава фракції.

Також він повідомив, що "Опозиційний блок" буде оскаржувати це рішення в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду.

"Український народ має право вирішити на прямих відкритих виборах, кому довірити найвищу державну посаду, і чинний президент зобов'язаний поважати цей вибір, а не дискредитувати своїми виборчими махінаціями демократичний устрій української держави. Будемо добиватися справедливості", - заявив він.