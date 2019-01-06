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Новинский: “Оппоблок” оспаривает в судах незаконное лишение права голоса 3 млн граждан

Новости » Политика    06.01.2019 - 14:43
Новинский: “Оппоблок” оспаривает в судах незаконное лишение права голоса 3 млн граждан
Фото: Вадим Новинский （РБК-Украина）

Ранee ЦИК решил закрыть избирательные участки в РФ

Команда "Оппозиционного блока" подала иск в Шестой апелляционный административный суд г. Киева о незаконности постановления Центральной избирательной комиссии о закрытии избирательных участков в Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook написал глава фракции “Оппоблока” Вадим Новинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

”В нарушение Конституции Украины и избирательного законодательства Центризбирком в новогоднюю ночь ликвидировал пять избирательных участков в РФ, лишив права голоса как минимум три миллиона украинских граждан”, - написал он.

В ”Оппоблоке” напомнили, что эти участки расположены в дипломатических представительствах Украины, то есть на украинской, а не российской территории. Организацией и проведением выборов там занимались украинские дипломаты, а не российские власти.

”Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении иска нам отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования. Считаю это решение политически мотивированным: власть не допустила к выборам миллионы украинцев, выехавших на заработки и спасающихся от войны, потому что они не намерены голосовать за Петра Порошенко”, - отметил глава фракции.

Также он сообщил, что ”Оппозиционный блок”  будет обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.

”Украинский народ имеет право решить на прямых открытых выборах, кому доверить наивысшую государственную должность, и действующий президент обязан уважать этот выбор, а не дискредитировать своими предвыборными махинациями демократическое устройство украинского государства. Будем добиваться справедливости", - заявил он.

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