Для новых проектов зеленой энергетики важно обеспечить отсутствие долгов на энергорынке, - инвестор

Решение проблемы нехватки ликвидности на рынке электроэнергии важно для дальнейшего развития проектов возобновляемой энергетики в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на регионального менеджера германской компании Notus Energy Александра Подпругина.

"Ключевой причиной наличия задолженности на рынке есть отсутствие ликвидности на рынке электроэнергии Украины", - сказал Подпругин.

По его словам, эту проблему государство может решить, приняв концептуальные и принципиальные решения по либерализации рынка электроэнергии.

"Чтобы рынок сделать открытым, чтобы снять ограничения, снять кросс-субсидии и наполнить рынок деньгами, которые могут идти на погашение задолженностей", - сказал региональный менеджер.

"Это важно и для будущих проектов возобновляемых источников энергии, уже ориентированных не на зеленый тариф, а на открытый рынок", - добавил Подпругин.

В то же время он отметил, что благодаря предоставленному государством разрешению достроить ветровые электростанции в текущем, дефицитном с точки зрения энергетики году, инвесторам удалось построить 200 МВт ветровой энергетики в энергодефицитных регионах юга Украины.

"Это две ветроэлектростанции. Одна в Николаевской области, одна - в Одесской. Эти станции, которые зимой работают лучше, помогут сохранить стабильность системы. 200 МВт это существенно для южного региона", - отметил участник рынка.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы и ее работе в зимний период, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" на конец 2023 года будет иметь 17 млрд грн задолженности из-за отсутствия источников финансирования оплаты этого долга.

Кроме того, задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате за "зеленую" электроэнергию с начала года увеличилась в 2,5 раза и составляет 32,2 млрд грн.