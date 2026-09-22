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Новые зарплаты, налоги и лимиты для ФОПов: что может измениться в Украине в 2027 году

14:56 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Новые зарплаты, налоги и лимиты для ФОПов: что может измениться в Украине в 2027 году Прожиточный минимум и зарплаты украинцев могут измениться (фото иллюстративное: Getty Images)
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Минимальную зарплату в Украине и прожиточный минимум для трудоспособных лиц планируют повысить с 1 января 2027 года. Изменятся вместе с тем платежи и годовые лимиты для ФОПов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию народного депутата от фракции "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк в Telegram.

Как могут измениться зарплаты и прожиточный минимум

Согласно данным Василевской-Смаглюк, с 1 января минимальную зарплату в Украине планируют повысить до 9 546 гривен.

Между тем прожиточный минимум для трудоспособных лиц может составить 3 691 гривну.

Нардеп уточнила, что указанные суммы заложены в проекте Государственного бюджета на 2027 год.

"Сам бюджет Верховная Рада еще не приняла", - напомнила политик.

Как тогда изменятся платежи и лимиты для ФОПов

Василевская-Смаглюк сообщила, что вместе с минимальной зарплатой и прожиточным минимумом для трудоспособных лиц "автоматически изменятся":

  • платежи для физических лиц-предпринимателей (ФОПов);
  • годовые лимиты для ФОПов.

Так, ежемесячные платежи составят:

  • единый налог для 1 группы - до 369,10 гривны;
  • единый налог для 2 группы - до 1909,20 гривны;
  • военный сбор для 1 и 2 групп - 954,60 гривны;
  • минимальный ЕСВ для всех групп - 2100,12 гривны.

При этом новые годовые лимиты дохода будут следующие:

  • 1 группа - 1 594 182 гривны;
  • 2 группа - 7 961 364 гривны;
  • 3 группа - 11 140 182 гривны.

Новые зарплаты, налоги и лимиты для ФОПов: что может измениться в Украине в 2027 годуПубликация Ольги Василевской-Смаглюк (скриншот: t.me/vasylevska96)

"Для 1 и 2 групп приведен максимальный размер единого налога. Конкретные ставки в этих пределах устанавливают местные советы", - объяснила нардеп.

Между тем для ФОПов 3 группы, по ее словам, "процентная ставка единого налога не меняется, но растет предельный объем дохода".

"Все указанные суммы рассчитаны на основе показателей, заложенных в проекте Госбюджета на 2027 год", - подытожила Василевская-Смаглюк.

Напомним, проект закона о государственном бюджете на 2027 год Кабинет министров внес в Верховную Раду еще 15 сентября. Приоритетом, как и в предыдущие годы, остается финансирование сектора безопасности и обороны .

Между тем, министр финансов Сергей Марченко предупредил о возможных задержках социальных выплат , если Украина не получит необходимое внешнее финансирование.

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