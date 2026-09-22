Новые зарплаты, налоги и лимиты для ФОПов: что может измениться в Украине в 2027 году

Минимальную зарплату в Украине и прожиточный минимум для трудоспособных лиц планируют повысить с 1 января 2027 года. Изменятся вместе с тем платежи и годовые лимиты для ФОПов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию народного депутата от фракции "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк в Telegram.

Как могут измениться зарплаты и прожиточный минимум

Согласно данным Василевской-Смаглюк, с 1 января минимальную зарплату в Украине планируют повысить до 9 546 гривен.

Между тем прожиточный минимум для трудоспособных лиц может составить 3 691 гривну.

Нардеп уточнила, что указанные суммы заложены в проекте Государственного бюджета на 2027 год.

"Сам бюджет Верховная Рада еще не приняла", - напомнила политик.

Как тогда изменятся платежи и лимиты для ФОПов

Василевская-Смаглюк сообщила, что вместе с минимальной зарплатой и прожиточным минимумом для трудоспособных лиц "автоматически изменятся":

платежи для физических лиц-предпринимателей (ФОПов);

годовые лимиты для ФОПов.

Так, ежемесячные платежи составят:

единый налог для 1 группы - до 369,10 гривны;

единый налог для 2 группы - до 1909,20 гривны;

военный сбор для 1 и 2 групп - 954,60 гривны;

минимальный ЕСВ для всех групп - 2100,12 гривны.

При этом новые годовые лимиты дохода будут следующие:

1 группа - 1 594 182 гривны;

2 группа - 7 961 364 гривны;

3 группа - 11 140 182 гривны.

Публикация Ольги Василевской-Смаглюк (скриншот: t.me/vasylevska96)

"Для 1 и 2 групп приведен максимальный размер единого налога. Конкретные ставки в этих пределах устанавливают местные советы", - объяснила нардеп.

Между тем для ФОПов 3 группы, по ее словам, "процентная ставка единого налога не меняется, но растет предельный объем дохода".

"Все указанные суммы рассчитаны на основе показателей, заложенных в проекте Госбюджета на 2027 год", - подытожила Василевская-Смаглюк.