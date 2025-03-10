Новые санкции против России: почему Трамп угрожает Путину и что будет дальше

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Президент США Дональд Трамп обещает ввести в отношении России дополнительные санкции. Они будут масштабными и затронут банковский и энергетический секторы. Кроме того, он обещает ввести тарифы в торговле с РФ.

Принуждение России к прекращению огня

Ограничительные меры могут быть введены уже на текущей неделе, заявил президент США. Таким образом Вашингтон надеется добиться от Москвы согласия на прекращение огня.

"Основываясь на том, что Россия в данный момент абсолютно "колотит" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов в отношении России до тех пор, пока не будет прекращен огонь и не будет достигнуто окончательное соглашение о мире", - отметил президент США.

Фактически такое заявление было сделано за несколько дней до переговоров между Украиной и США, на которых, возможно, удастся подписать соглашение о недрах и обсудить видение будущего соглашения о мире.

После этих переговоров ожидается, что США проведут встречу с россиянами, на которой обсудят дальнейшие шаги России. “Если они (РФ-ред.) не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией (США - ред.), мы должны применить против них жесткие санкции, и у меня уже есть соответствующий законопроект", - заявил Трамп.

Подобные заявления звучат на фоне ранее озвученных намерениях ослабить санкции, в частности, именно энергетические. Фактически такая ситуация подтверждает, что США намерены использовать санкционный механизм, чтобы добиться уступок со стороны России в рамках подготовки большого соглашения о перемирии.

Какая логика в угрозах Трампа

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что хотя, на первый взгляд, эти противоречащие друг другу заявления выглядят как “шизофрения”, логика в них все-таки есть. “Как говорят американцы, мы на столе демонстрируем и кнут, и пряник. Выбирайте. Хотите отмены санкций - договаривайтесь с нами. Россиянам это интересно”, - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Пока усиление санкций - лишь угроза. Подготовлен законопроект об этом, но он может и не быть принятым. При желании Трамп может ввести санкции самостоятельно - без закона.

Фесенко также считает, что заявление о новых санкциях может быть попыткой легитимизировать давление на Украину. “Посмотрите, мы и на Россию тоже так же хотим давить, (как и на Украину - ред.)”, - отметил эксперт.

Но при этом он не исключает, что угроза введения дополнительных санкций может быть реализована, если переговоры между Трампом и Путиным сорвутся или не приведут к ожидаемому США результату.

Санкции ЕС под угрозой

На сегодняшний день нет уверенности, что ЕС сможет продлить санкции в отношении России. Их действие продлевают каждые полгода. 15 марта срок санкций истекает, но Будапешт может сорвать их продление.

Премьер Венгрии Виктор Орбан еще в январе заявил, что согласится на продление санкций, если будут выполнены его условия. Политик требует возобновения транзита газа через Украину, а также может выдвинут условие о снятии некоторых персональных санкций с россиян. Речь идет о восьми персонах, фамилии которых не назывались.

Выполнение условия о транзите на сегодняшний день практически нереально. Ни Украина, ни ЕС не намерены предпринимать какие-либо шаги для этого.

РБК-Украина уже писало, что сейчас обсуждается альтернативный вариант для снижения стоимости газа, в том числе и для Венгрии. Он заключается в том, что газ для Украины, Словакии, Венгрии и Молдовы будет закачиваться в украинские хранилища и потом может быть использован этими четырьмя странами по мере необходимости.

В Украине признают, что риски непродления санкций есть, но источники издания в правительстве и ОП сказали, что они невелики. "Риски есть, но нельзя сказать, что они большие. Мы надеемся, что в результате все будет нормально (санкции продлят - ред)", - сказал один из собеседников, но не уточнил, чем обоснована такая надежда.

В ЕС, похоже, такого оптимизма меньше. В начале марта лидерам Евросоюза удалось отразить попытку Венгрии сорвать саммит по Украине. Но при продлении санкций европейские дипломаты готовятся "к беспощадной драке", пишет Euractiv.

Дипломаты считают, что Венгрия намеренно "придержала огонь" перед решающим голосованием по продлению санкций ЕС против России. Санкционный пакет требует единодушной поддержки всех 27 стран ЕС, что дает Орбану возможность выдвигать требования или даже заблокировать решение.