Новые санкции ЕС коснутся более 20 компаний, которые помогают России, - FT

По словам чиновников, 17-й пакет направлен на более чем 20 новых компаний, которые, как считается, помогают России обходить санкции. Около 12 из них расположены в третьих странах, включая Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Сербию, Вьетнам и Узбекистан.

Отмечается, что это будет первый случай, когда вьетнамская компания попадет под санкции ЕС за помощь Кремлю.

Пакет также добавляет в список запрещенных к экспорту в Россию товаров двойного назначения, имеющих потенциальное военное применение, таких как химикаты и компоненты станков.

Он также предусматривает продление действия исключения для российского проекта "Сахалин", который является ключевым поставщиком нефти и газа для Японии, до июня 2026 года.