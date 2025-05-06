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Новые санкции ЕС коснутся более 20 компаний, которые помогают России, - FT

Фото: новые санкции ЕС коснутся более 20 компаний, которые помогают России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Новый пакет санкций, который готовит Европейский Союз, будет касаться более 20 новых компаний, которые помогают России обходить уже введенные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fanancial Times.

По словам чиновников, 17-й пакет направлен на более чем 20 новых компаний, которые, как считается, помогают России обходить санкции. Около 12 из них расположены в третьих странах, включая Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Сербию, Вьетнам и Узбекистан.

Отмечается, что это будет первый случай, когда вьетнамская компания попадет под санкции ЕС за помощь Кремлю.

Пакет также добавляет в список запрещенных к экспорту в Россию товаров двойного назначения, имеющих потенциальное военное применение, таких как химикаты и компоненты станков.

Он также предусматривает продление действия исключения для российского проекта "Сахалин", который является ключевым поставщиком нефти и газа для Японии, до июня 2026 года.

 

Санкции ЕС против России

Напомним, Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, нацеленный на ее так называемый "теневой флот" - сотни танкеров, которые Кремль использует для обхода нефтяного эмбарго.

Согласно данным источников, знакомых с вопросом, санкции, предложенные Еврокомиссией, охватят 60 физических и юридических лиц, а также будут включать ограничения в отношении около 150 судов.

Таким образом, общее количество судов в санкционном списке ЕС превысит 300, отметил один из собеседников Bloomberg.

Как отмечают источники, министры иностранных дел ЕС намерены официально принять предложенные меры во время заседания в Брюсселе, запланированного на 20 мая. Если предложения одобрят, это станет уже 17-м пакетом санкций ЕС с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Санкции ЕС требуют единодушной поддержки всех государств-членов, и предложения могут претерпеть изменения до окончательного принятия.

Механизм санкций предусматривает их возобновление каждые шесть месяцев - следующий дедлайн приходится на июль.

В то же время, как сообщает агентство, ЕС изучает способы расширения санкций против России без необходимости в одобрении всех 27 стран-членов. В частности, Еврокомиссия рассматривает возможность преобразования части ограничений в торговые меры, которые можно принять квалифицированным большинством, а не единогласно.

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