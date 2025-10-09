ua en ru
Новые препараты от сердечных и психических болезней: в Украине расширили Национальный перечень лекарств

Четверг 09 октября 2025 12:15
Новые препараты от сердечных и психических болезней: в Украине расширили Национальный перечень лекарств В Национальный перечень лекарств добавили новые действующие вещества (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Кабмин обновил Национальный перечень основных лекарственных средств, добавив 27 новых действующих веществ. В фокусе - препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных расстройств и психического здоровья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава.

Обновили Национальный перечень лекарств

В перечень добавили 27 действующих веществ и их комбинаций в различных дозировках. Основное внимание - на лечении сердечно-сосудистых болезней, эндокринологических расстройств и психического здоровья.

Изменения согласованы с подготовкой к старту программы профилактических медицинских осмотров в 2026 году, которая даст возможность людям в возрасте от 40 лет проходить скрининги здоровья.

Препараты для сердца и давления

В обновленный перечень добавили современные препараты для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности - ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА).

Среди них - периндоприл, лизиноприл, рамиприл и комбинации с амлодипином, а также кандесартан, телмисартан, валсартан, ирбесартан и олмесартан медоксомил. Эти лекарства помогают контролировать давление, уменьшают риск инфарктов и улучшают прогноз для пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Средства против повышенного холестерина

В список добавили аторвастатин в широком диапазоне доз, что позволит врачам индивидуально подбирать лечение в соответствии с уровнем риска развития сердечно-сосудистых осложнений.

Противогрибковые препараты

Для стационарного лечения тяжелых инвазивных микозов в Национальный перечень включили каспофунгин (лиофилизат/порошок для инфузий).

Новые средства для эндокринологии

В перечень внесли октреотид (0,05; 0,1; 0,5 мг/мл) - препарат, который применяется при акромегалии и других эндокринных нарушениях.

Лекарства для психического здоровья

Расширен диапазон доз оланзапина - добавлена дозировка 2,5 мг, что позволяет точнее подбирать лечение для пациентов с психотическими и биполярными расстройствами.

Что дальше

В 2026 году эти лекарственные средства планируют включить в программу "Доступные лекарства". Это означает, что пациенты смогут получать их бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.

Кроме того, обновленный перечень станет основанием для пересмотра закупочных формуляров в медучреждениях и планирования централизованных и региональных закупок лекарств.

Читайте также о том, что с 1 января 2026 года в Украине заработает программа профилактических медицинских осмотров для людей в возрасте от 40 лет. Ее цель - выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ментальных расстройств на ранних стадиях.

Ранее мы писали о том, что Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые подлежат реимбурсации. Речь идет о программе "Доступные лекарства".

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

