Новые правила для банков, НБУ и Фонда гарантирования: как изменится безопасность депозитов

По его данным, Верховная Рада приняла проект № 13007-д в первом чтении.

Документ разработан для усиления стабильности финансовой системы, защиты вкладчиков и приведения украинских норм в соответствие с требованиями ЕС.

Что изменится для банков и вкладчиков

Законопроект предлагает усовершенствовать механизмы вывода неплатежеспособных банков с рынка, процедуры временной администрации и ликвидации. Также предусмотрены прозрачные правила конкурсов для привлечения инвесторов в проблемные банки. Это должно снизить расходы государства и Фонда гарантирования вкладов и повысить доверие к банковской системе.

Фонд получит новые инструменты для управления активами банков, в частности право эффективнее реализовывать имущество и сокращать сроки расчетов с кредиторами. Кроме того, будут уменьшены риски обжалования продаж активов в судах.

Полномочия НБУ и рефинансирование

Отдельный блок изменений касается прав Национального банка как кредитора последней инстанции. Законопроект усиливает защиту НБУ в случаях, когда банки-должники становятся неплатежеспособными. Это позволит быстрее удовлетворять требования по кредитам рефинансирования и снизит риски для стабильности банковской системы.

Кроме того, уточняются функции НБУ в сфере киберзащиты и информационной безопасности. Предложено также четко закрепить его полномочия по изъятию из обращения банкнот и монет старого образца.

Минимальный капитал банков и инвестиции

Законопроект предусматривает повышение минимального размера уставного капитала банка до 5 млн евро в соответствии с директивами ЕС. Для действующих банков устанавливается переходный период.

Также документ упрощает условия работы институтов совместного инвестирования. Это должно оживить инвестиционный рынок в период военного положения и привлечь дополнительные ресурсы в экономику.

Зачем это нужно

Авторы проекта отмечают, что законопроект направлен на уменьшение рисков финансовых потрясений, повышение защиты вкладчиков и инвесторов, а также гармонизацию украинского законодательства со стандартами ЕС. Ожидается, что изменения будут способствовать укреплению банковской системы и повысят доверие граждан к финансовым учреждениям.