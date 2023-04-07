RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новые одноклубники экс-защитника сборной Украины красиво встретили семью футболиста: фото

Фото: Сергей Кривцов перебрался в МЛС в зимнее окно (facebook.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Первая команда американского "Интер Майами" специальным обедом встретила семью Сергея Кривцова, переехавшую во Флориду вслед за опытным защитником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Жена и дети украинца осваиваются в Штатах. "Чапли" организовали для них специальное мероприятие.

С семьей Кривцова встретили одноклубники защитника. Все партнеры по команде отличились красивым жестом – надели сине-желтые цвета в честь Украины. Семья ветерана недавно прилетела в США и поселилась на юге Флориды.

Сам Кривцов перешел в "Интер Майами" в зимнее трансферное окно. С "цаплями" он подписал 2-летний контракт с возможностью пролонгации. В сезоне-2023 североамериканской МЛС украинец сыграл 6 матчей, в которых забил 1 мяч.

В "Шахтере" Кривцов ранее провел 224 поединка во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. С "оранжево-черными" центрбек завоевал 8 чемпионских титулов, 7 Кубков и 2 Суперкубка Украины. В сборной Украины сыграл 31 матч и принял участие в Евро-2020.

Фото: "Интер Майами" встретился с семьей Кривцова (twitter.com/InterMiamiCF)

К слову, ранее разобрали инсайд об интересе сборной Украины к хорватскому тренеру Биличу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News