Общество Образование Деньги Изменения

Новые возможности для школьников за рубежом: МОН расширило образовательную программу

Фото: украинские школьники получили больше выбора в предметах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство образования и науки Украины обновило Типовую образовательную программу для детей, которые учатся за рубежом. Отныне, кроме обязательных украиноведческих предметов, они смогут выбирать и другие дисциплины - от математики и физики до иностранных языков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие изменения, которые утвердили в Министерстве образования и науки.

Министерство образования и науки утвердило изменения в Типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение украиноведческого компонента для детей, проживающих за рубежом и посещающих местные школы.

Отныне дети за рубежом смогут изучать не только предметы украиноведческого компонента, но и другие учебные дисциплины.

Изменения, внесенные в программу, предоставят ученикам и ученицам возможность, кроме обязательных предметов украиноведческого компонента, выбирать дополнительные дисциплины в соответствии с собственными образовательными потребностями - например, для подготовки к НМТ.

Это могут быть математика, физика, английский язык или другие предметы.

Типовая образовательная программа также содержит:

  • перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами зарубежных учебных заведений;
  • рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов учебного плана;
  • требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;
  • рекомендуемые формы организации образовательного процесса;
  • описание инструментария оценивания.

Уже четвертый учебный год в Украине начинается в условиях полномасштабной войны и с непростыми вызовами для всего общества. Однако, как и раньше новый год особенный и полон надежд и новых возможностей.

РБК-Украина рассказывало, какие нововведения в сфере образования запланированы на 2024-2025 учебный год.

Тем временем министр образования и науки Оксен Лисовой и себе рассказал, что нового ждет школьников в этом году.

