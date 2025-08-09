Новые возможности для школьников за рубежом: МОН расширило образовательную программу

Министерство образования и науки утвердило изменения в Типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение украиноведческого компонента для детей, проживающих за рубежом и посещающих местные школы.

Отныне дети за рубежом смогут изучать не только предметы украиноведческого компонента, но и другие учебные дисциплины.

Изменения, внесенные в программу, предоставят ученикам и ученицам возможность, кроме обязательных предметов украиноведческого компонента, выбирать дополнительные дисциплины в соответствии с собственными образовательными потребностями - например, для подготовки к НМТ.

Это могут быть математика, физика, английский язык или другие предметы.

Типовая образовательная программа также содержит: