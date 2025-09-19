Новые iPhone 17 теряют вид за считанные дни: что не так с корпусом (фото)

Первые царапины на новых iPhone 17

У синих версий iPhone 17 Pro и Pro Max на корпусах появились потертости спустя всего несколько часов после установки в магазинах в Гонконге, Шанхае и Лондоне. Журналисты также заметили, что черный iPhone Air оказался не менее уязвимым для царапин.

Это первый за несколько лет крупный редизайн смартфонов Apple: компания вернулась к алюминиевому корпусу и заявила о более устойчивом к повреждениям покрытии. Однако пока неизвестно, насколько массовой является проблема. В самой Apple ситуацию не прокомментировали.

На задней панели iPhone 17 Pro Max заметны царапины (фото:Consomac)

Тем временем в Китае пользователи начали публиковать в соцсетях фотографии поврежденных корпусов новых iPhone 17. Хэштег с жалобами к середине дня пятницы вошел в топ Weibo, собрав более 40 млн просмотров. На платформе X (бывший Twitter) также появились фото и видео смартфонов с царапинами.

Проблемы с алюминиевым корпусом не новы

Алюминий, из которого выполнены iPhone 17 Pro и Pro Max, известен как склонный к царапинам материал. Особенно заметны дефекты на темных оттенках. Еще в 2012 году пользователи iPhone 5 жаловались на аналогичную проблему у черной версии. Новый iPhone 17 Pro выпускается в трех цветах, самым темным из которых стал глубокий синий - привычного черного в линейке нет.

Apple уже сталкивалась с проблемами в первые дни продаж: у iPhone 7 критиковали глянцевое покрытие, которое быстро теряло вид, а ультратонкий iPhone 6 получил прозвище "гнущийся".

Сильный спрос на новые модели

При этом старт продаж iPhone 17 в целом оказался успешным. В Азии высокий спрос наблюдается прежде всего на модели Pro. В Гонконге у главного магазина Apple живые продажи ограничились лишь новым iPhone Air - за Pro и Pro Max покупателям предлагали заказывать онлайн с ожиданием до трtх недель.

Схожие сроки доставки установлены в Австралии, Новой Зеландии, Китае и Сингапуре, а в Южной Корее iPhone 17 Pro можно получить в течение недели. При этом Pro Max обещают не раньше конца октября.