RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Новые функции и три бесплатные отправления: "Укрпочта" запустила новое приложение

Фото: "Укрпочта" запустила новое приложение (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрпочта" представила обновленное мобильное приложение, которое уже можно загрузить в App Store и Google Play. Сейчас оно работает в бета-версии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрпочту" и генерального директора компании Игоря Смелянского.

Что изменилось

По данным компании, новое приложение получило ряд ожидаемых функций:

  • автоматическое отображение отправлений, привязанных к номеру телефона, без ввода трек-номера;
  • детальный трекинг с данными об отправителе, получателе, тарифе, маршруте и штрих-кодом для сканирования в отделении;
  • push-оповещения об изменении статуса доставки, поступления посылки или акции;
  • список созданных отправлений с возможностью поиска, фильтрации и сортировки;
  • интерактивная карта отделений с прокладкой маршрута;
  • онлайн-оплата на этапе создания отправления.

Кроме того, пользователи могут выбирать тариф доставки: "Приоритетный" (дороже, но быстрее - на следующий день) или "Базовый" (за 2-4 дня по самой низкой цене в Украине).

Бонусы для пользователей

Как отметил Игорь Смелянский, все, кто загрузит бета-версию, получат три бесплатные отправления по тарифу "Приоритетный", чтобы протестировать сервис "end-to-end".

"Приглашаем загружать, тестировать и оставлять отзывы - в приложении есть специальная форма. Каждая работа должна иметь вознаграждение, поэтому всем, кто присоединится, мы дарим три отправления бесплатно", - пояснил он.

Что добавят дальше

На втором этапе в приложение планируют интегрировать:

  • смену получателя и переадресацию посылок (бесплатно до прибытия в отделение);
  • оплату посылки, которая направляется к получателю.

После этого в "Укрпочте" планируют полностью отказаться от бумажных заявлений в отделениях.

На третьем этапе функционал расширят: добавят возможность приема платежей, заказ товаров, марок и даже лекарств.

Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске в "Укрпочте" пилотного проекта "Экспресс-окно" в более 1500 городских отделениях. Он разделяет клиентов по категориям: для быстрого получения и отправки посылок, писем и наложенного платежа создали отдельные окна, чтобы уменьшить очереди. Дополнительно "Укрпочта" сделала бесплатными пакеты для отправки посылок.

Также мы писали о новой мошеннической схеме, когда украинцам присылают фейковые SMS от имени "Укрпочты" с просьбой подтвердить адрес доставки через подозрительную ссылку. Это ведет на фишинговый сайт, где мошенники могут похитить персональные данные. В ЦПД и "Укрпочте" предупредили, что компания не отправляет таких сообщений, и призвали не переходить по ссылкам и не вводить личную информацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпочта