Новые функции и три бесплатные отправления: "Укрпочта" запустила новое приложение

"Укрпочта" представила обновленное мобильное приложение, которое уже можно загрузить в App Store и Google Play. Сейчас оно работает в бета-версии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрпочту" и генерального директора компании Игоря Смелянского.
По данным компании, новое приложение получило ряд ожидаемых функций:
Кроме того, пользователи могут выбирать тариф доставки: "Приоритетный" (дороже, но быстрее - на следующий день) или "Базовый" (за 2-4 дня по самой низкой цене в Украине).
Как отметил Игорь Смелянский, все, кто загрузит бета-версию, получат три бесплатные отправления по тарифу "Приоритетный", чтобы протестировать сервис "end-to-end".
"Приглашаем загружать, тестировать и оставлять отзывы - в приложении есть специальная форма. Каждая работа должна иметь вознаграждение, поэтому всем, кто присоединится, мы дарим три отправления бесплатно", - пояснил он.
На втором этапе в приложение планируют интегрировать:
После этого в "Укрпочте" планируют полностью отказаться от бумажных заявлений в отделениях.
На третьем этапе функционал расширят: добавят возможность приема платежей, заказ товаров, марок и даже лекарств.
Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске в "Укрпочте" пилотного проекта "Экспресс-окно" в более 1500 городских отделениях. Он разделяет клиентов по категориям: для быстрого получения и отправки посылок, писем и наложенного платежа создали отдельные окна, чтобы уменьшить очереди. Дополнительно "Укрпочта" сделала бесплатными пакеты для отправки посылок.
Также мы писали о новой мошеннической схеме, когда украинцам присылают фейковые SMS от имени "Укрпочты" с просьбой подтвердить адрес доставки через подозрительную ссылку. Это ведет на фишинговый сайт, где мошенники могут похитить персональные данные. В ЦПД и "Укрпочте" предупредили, что компания не отправляет таких сообщений, и призвали не переходить по ссылкам и не вводить личную информацию.