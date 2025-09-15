Новые функции и три бесплатные отправления: "Укрпочта" запустила новое приложение

Что изменилось

По данным компании, новое приложение получило ряд ожидаемых функций:

автоматическое отображение отправлений, привязанных к номеру телефона, без ввода трек-номера;

детальный трекинг с данными об отправителе, получателе, тарифе, маршруте и штрих-кодом для сканирования в отделении;

push-оповещения об изменении статуса доставки, поступления посылки или акции;

список созданных отправлений с возможностью поиска, фильтрации и сортировки;

интерактивная карта отделений с прокладкой маршрута;

онлайн-оплата на этапе создания отправления.

Кроме того, пользователи могут выбирать тариф доставки: "Приоритетный" (дороже, но быстрее - на следующий день) или "Базовый" (за 2-4 дня по самой низкой цене в Украине).

Бонусы для пользователей

Как отметил Игорь Смелянский, все, кто загрузит бета-версию, получат три бесплатные отправления по тарифу "Приоритетный", чтобы протестировать сервис "end-to-end".

"Приглашаем загружать, тестировать и оставлять отзывы - в приложении есть специальная форма. Каждая работа должна иметь вознаграждение, поэтому всем, кто присоединится, мы дарим три отправления бесплатно", - пояснил он.

Что добавят дальше

На втором этапе в приложение планируют интегрировать:

смену получателя и переадресацию посылок (бесплатно до прибытия в отделение);

оплату посылки, которая направляется к получателю.

После этого в "Укрпочте" планируют полностью отказаться от бумажных заявлений в отделениях.

На третьем этапе функционал расширят: добавят возможность приема платежей, заказ товаров, марок и даже лекарств.