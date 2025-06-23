Новые бои на фронте: Генштаб назвал направления, где продолжаются самые ожесточенные штурмы
С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 74 боевых столкновения. Украинские войска истощают противника вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:
- Проходы, Петрушевка, Покровка Сумской области;
- Лесковщина Черниговской области.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, применив при этом четыре управляемые авиабомбы, и совершил 131 обстрел, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник проводит одну атаку на позиции Сил обороны в районе населенного пункта Двуречная, боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в направлении Песчаного. Силы обороны успешно отбили вражескую атаку.
На Лиманском направлении украинские защитники отбили девять наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки. Продолжается еще шесть боестолкновений.
На Краматорском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в районах Новомаркового и в направлениях Николаевки, Ступочек.
На Торецком направлении захватчики 13 раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки. Бои продолжаются в трех локациях.
На Покровском направлении в течение дня противник 24 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Шахматного, Владимировки, Молодецкого, Новопавловки. Пять столкновений продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новотрецкое, Разино и Покровск.
На Новопавловском направлении агрессор 11 раз, при поддержке авиации, атаковал в районах населенных пунктов Багатир, Новоселка, Шевченко, Свободное Поле и в направлении Воскресенки.
На Приднепровском направлении противник четыре раза наступал на позиции наших защитников, три атаки уже отбиты, продолжается одно боестолкновение.
На Северо-Слобожанском, Курском, Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях наступательных действий врага в настоящее время не зафиксировано.
Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 142 боевых столкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
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