Новые бои на фронте: Генштаб назвал направления, где продолжаются самые ожесточенные штурмы

С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 74 боевых столкновения. Украинские войска истощают противника вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:

Проходы, Петрушевка, Покровка Сумской области;

Лесковщина Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, применив при этом четыре управляемые авиабомбы, и совершил 131 обстрел, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник проводит одну атаку на позиции Сил обороны в районе населенного пункта Двуречная, боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в направлении Песчаного. Силы обороны успешно отбили вражескую атаку.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили девять наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки. Продолжается еще шесть боестолкновений.

На Краматорском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в районах Новомаркового и в направлениях Николаевки, Ступочек.

На Торецком направлении захватчики 13 раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки. Бои продолжаются в трех локациях.

На Покровском направлении в течение дня противник 24 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Шахматного, Владимировки, Молодецкого, Новопавловки. Пять столкновений продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новотрецкое, Разино и Покровск.

На Новопавловском направлении агрессор 11 раз, при поддержке авиации, атаковал в районах населенных пунктов Багатир, Новоселка, Шевченко, Свободное Поле и в направлении Воскресенки.

На Приднепровском направлении противник четыре раза наступал на позиции наших защитников, три атаки уже отбиты, продолжается одно боестолкновение.

На Северо-Слобожанском, Курском, Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях наступательных действий врага в настоящее время не зафиксировано.