Новый рост тарифов на передачу электроэнергии может усугубить кризис в энергетике, - GMK Center

Повышение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей может существенно ухудшить состояние украинской экономики.
Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в аналитике от GMK Center.
В публикации эксперты отмечают, что вместо мер по уменьшению стоимости энергоресурсов государство продолжает повышать тарифы, что снижает конкурентоспособность украинских предприятий.
"Украинский энергетический и газодобывающий секторы работают в чрезвычайно сложных условиях из-за постоянных ракетно-дроновых атак. По оценкам Нацбанка, дефицит электроэнергии в IV квартале 2025 года может составлять 4-6%, а в среднем за 2026 год - около 3%. Это уже повлияло на прогноз роста ВВП, который НБУ снизил до 1,9% в 2025 году и 2% в 2026-м", - указывает издание.
Эксперты считают, что повышение тарифов на передачу электроэнергии для промышленности в нынешних условиях является шагом в ложном направлении.
Ведь в условиях постоянных атак и роста себестоимости производства государство должно сосредоточиться на поддержке бизнеса, а не дополнительном фискальном давлении, указывают аналитики Центра.
"Для сравнения, Еврокомиссия в октябре 2025 года представила пакет мер для снижения цен на электроэнергию и поддержки промышленных потребителей. Украина пока не имеет подобной стратегии", - подчеркивает издание.
Как известно, НКРЭКУ на своем заседании 4 ноября одобрила проект повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.
Согласно документу Регулятора, тариф на передачу электроэнергии в 2026 году может возрасти до 786,74 грн/МВт-ч, что на 100,51 грн/МВт-ч, или на 14,6% выше действующего в 2025 году.
В свою очередь, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвали правительство и НКРЭКУ воздержаться от повышения тарифов, и провести международный аудит "Укрэнерго", поскольку расчеты, предоставленные компанией, содержат противоречия.