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Число жертв теракту в Новій Зеландії зросло до 51

Новини » Надзвичайні події    02.05.2019 - 20:14
Число жертв теракту в Новій Зеландії зросло до 51
Фото (twitter.com/shrinetwork/)

Сьогодні в лікарні помер громадянин Туреччини Зекерія Туян

Кількість загиблих при напади на мечеті в новозеландському місті Крайстчерч 15 березня 2019 року зросла до 51. Про це повідомляє АР.

Повідомляється, що громадянин Туреччини Зекерія Туян помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу Twitter висловив співчуття родині загиблого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в новозеландському Крайстчерчі запобігли новий теракт в тому ж районі, в якому в березні стався масовий розстріл в мечетях. Зокрема, поліція в ході перевірки повідомлення про закладену бомбу в передмісті Крайстчерча знешкодила вибуховий пристрій.

Масові розстріли в мечетях Крайстчерча відбулися 15 березня. Не менше сорока осіб загинули на місці події, загальне число загиблих досягло 50. За звинуваченням в організації теракту заарештований 28-річний австралієць Брентон Харрісон Таррант, який знімав розстріли на відео і транслював у прямому ефірі в Facebook.

Відзначимо, в квітні відбулися масштабні теракти на Шрі-Ланці, які назвали помстою за розстріли в Новій Зеландії.

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