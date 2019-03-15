Нова заступник СММ ОБСЄ в Україні вступила на посаду

Заступником голови СММ ОБСЄ в Україні стала Антьє Граве

Заместителем главы Специальной мониторинговой миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине стала Антье Граве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОБСЕ в Facebook.

В ОБСЕ сообщили, что на этой неделе на должность заместительницы главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине вступила Граве.

Отметим, Граве ранее работала с ООН, Европейским союзом и правительством Германии. Также она работала в Афганистане, Пакистане, Йемене, на Гаити, и приобрела значительный опыт работы в сфере предотвращения и разрешения конфликтов.

Напомним, ранее председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак отметил, что поддерживает работу всех форматов, которые могут способствовать политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

И.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис призвал Российскую Федерацию прекратить насилие на востоке Украины. Макрис отметил, что "РФ уже в течение пяти лет дестабилизирует ситуацию в Украине, искусственно обостряя конфликт".

По словам Лайчака, для достижения какого-либо прогресса необходимо постоянное заключение и выполнение существующих обязательств, особенно минских соглашений.