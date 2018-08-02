Новий спалах вірусу Ебола в Конго: померли 20 людей

Попередній 10-тижневий спалах вірусу на північному заході країни забрав життя 33 осіб

На сході Конго зафіксовано новий спалах вірусу Ебола, в результаті якого вже померли 20 осіб. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни, передає AFP.

Чергова епідемія виникла лише через тиждень після того, як було оголошено про припинення спалаху вірусу на північному заході Конго.

"Східна провінція Північне Ківу повідомила Міністерству охорони здоров'я про 26 випадків лихоманки з геморагічними показаннями, з яких 20 були смертельними", - повідомив міністр охорони здоров'я Олю Ілунга Каленга.

Він додав, що наразі немає жодних вказівок на те, що ці дві епідемії, які сталися на відстані понад 2500 кілометрів, пов'язані.

Попередній 10-тижневий спалах вірусу Ебола на північному заході Конго, що завершився 24 липня, забрав життя 33 осіб.

Нагадаємо, в травні 2018 року через черговий спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго померли 26 людей.