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Нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців

Автор: Олександр Білоус

Спостережувана летальність наблизилася до 2,9% серед хворих з COVID-19, зареєстрованих у дні поблизу 1 лютого. Тоді в Україні спостерігалася найменша кількість нових виявлень.

Про це йдеться у звіті робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, розміщеному на сайті Національній академії наук України (НАН).

"Загалом нова хвиля характеризується більшою летальністю серед виявлених випадків і важчим перебігом серед людей середнього віку, ніж спостерігалося восени", - йдеться в документі.

Як зазначається в огляді, надлишкова смертність у перші сім тижнів 2021 року на тлі числа смертей у 2015-2019 роках була недалеко від рівня випадкових відхилень. Перевищення рівня 2020 року становило близько 100-300 випадків на день.

"Це свідчить про необхідність розвинення детальніших методів оцінки очікуваної смертності, що враховуватиме зміну вікової структури населення, яку (зміну) спричинила епідемія в Україні",- йдеться в документі.

Нагадаємо, за даними Держстату за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смертей більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.

За офіційною інформацією, у 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців.

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