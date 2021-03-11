Нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців

"Загалом нова хвиля характеризується більшою летальністю серед виявлених випадків і важчим перебігом серед людей середнього віку, ніж спостерігалося восени", - йдеться в документі.

Як зазначається в огляді, надлишкова смертність у перші сім тижнів 2021 року на тлі числа смертей у 2015-2019 роках була недалеко від рівня випадкових відхилень. Перевищення рівня 2020 року становило близько 100-300 випадків на день.

"Це свідчить про необхідність розвинення детальніших методів оцінки очікуваної смертності, що враховуватиме зміну вікової структури населення, яку (зміну) спричинила епідемія в Україні",- йдеться в документі.