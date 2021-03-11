Новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев

"В целом новая волна характеризуется большей летальностью среди выявленных случаев и более тяжелым течением среди людей среднего возраста, чем наблюдалось осенью", - говорится в документе.

Как отмечается в обзоре, избыточная смертность в первые семь недель 2021 года на фоне числа смертей в 2015-2019 годах была недалеко от уровня случайных отклонений. Превышение уровня 2020 года составило около 100-300 случаев в день.

"Это свидетельствует о необходимости развития более детальных методов оценки ожидаемой смертности, учитывающий изменение возрастной структуры населения, какое (изменение) вызвала эпидемия в Украине",- говорится в документе.