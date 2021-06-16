Нова редакція закону про страхування містить ризики корупції, - комітет Ради

"Згідно з висновком комітету, проект закону "Про страхування"и№5315 містить корупційні ризики, оскільки має протиріччя між окремими положеннями, невизначені поняття, дискреційні положення", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, документ визначає загальні правові основи діяльності зі страхування і повноваження Національного банку з держнагляду за діяльністю страховиків.

У законі оновлюється підхід до ліцензування страховиків; удосконалюються вимоги до власників істотної участі страховика; вводиться новий підхід у регулюванні діяльності осіб, які мають право здійснювати реалізацію страхових і перестрахувальних продуктів.

Проект вводить вимоги до платоспроможності страховика і ефективні процедури виходу страховика з ринку; оновлюються процедури нагляду.