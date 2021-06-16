Нова редакція закону про страхування містить ризики корупції, - комітет Ради

Нова редакція закону "Про страхування" містить ризики корупції. Такий висновок дав комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики з приводу законопроекту №5315.
"Згідно з висновком комітету, проект закону "Про страхування"и№5315 містить корупційні ризики, оскільки має протиріччя між окремими положеннями, невизначені поняття, дискреційні положення", - сказано в повідомленні.
Відзначимо, документ визначає загальні правові основи діяльності зі страхування і повноваження Національного банку з держнагляду за діяльністю страховиків.
У законі оновлюється підхід до ліцензування страховиків; удосконалюються вимоги до власників істотної участі страховика; вводиться новий підхід у регулюванні діяльності осіб, які мають право здійснювати реалізацію страхових і перестрахувальних продуктів.
Проект вводить вимоги до платоспроможності страховика і ефективні процедури виходу страховика з ринку; оновлюються процедури нагляду.
Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді схвалити цей проект за основу.
Нагадаємо, парламент підтримав у першому читанні законопроект №5104 про введення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. З остаточним прийняттям закону в державі відбудеться перезапуск системи агрострахування.