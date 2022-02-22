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"Нова реальність". Кулеба сподівається, що Німеччина зробить більше для миру в Україні

Автор: Ілона Свиридова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після російського визнання так званих "ЛДНР" сподівається, що Німеччина тепер зробить більше для миру в Україні. Він обговорив додаткову допомогу з главою німецького МЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"У розмові з главою німецької дипломатії Анналеною Бербок висловив подяку за зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Обговорили санкції ЄС проти Росії та додаткову допомогу для України. Переконаний, що в цій новій реальності Німеччина може зробити ще більше для миру в Україні та Європі", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Бербок говорила, що Німеччина не може постачати зброю Україні через свою роль у Другій світовій війні.

Відзначимо, незважаючи на постійні відмови Берліна, Україна попросила у Німеччини 12 тисяч протитанкових ракет на тлі загрози вторгнення Росії.

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ГерманияДмитро КулебаЗброя в Україні