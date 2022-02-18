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Німеччина не може постачати зброю Україні через роль у Другій світовій війні, - Бербок

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Мюнхен, П'ятниця 18 лютого 2022 16:39
Німеччина не може постачати зброю Україні через роль у Другій світовій війні, - Бербок Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не може постачати зброю Україні через свою роль у Другій світовій війні. Німецька сторона зобов'язана шукати інші шляхи для забезпечення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що на Мюнхенській конференції з безпеки Бербок виступила на захист рішення Німеччини не відправляти зброю в Україну для відбиття можливого російського вторгнення.

За її словами, Німеччина і без поставок зброї залишається найбільшим донором. Держсекретар США Ентоні Блінкен погодився з тим, що західні країни працюють взаємодоповнюючим і скоординованим чином.

"У цьому наша сила - ми стоїмо всі разом, але використовуємо різні ролі підтримки, з нашими різними історіями", - зазначила Бербок і додала, що на сьогодні не час змінювати курс Берліна в питанні поставок озброєнь Україні.

Нагадаємо, незважаючи на постійні відмови Берліна, Україна попросила у Німеччини 12 тисяч протитанкових ракет на тлі загрози вторгнення Росії.

До цього німецька сторона пояснювала відмова постачати зброю бажанням вирішити конфлікт мирним шляхом.

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