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Нова програма співпраці з МВФ ще не обговорювалася, - Нацбанк

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 14:45
Нова програма співпраці з МВФ ще не обговорювалася, - Нацбанк Фото: нова програма співпраці з МВФ ще не обговорювалася (imf.org)
Автор: Андрій Василюк

Національний банк України (НБУ) наразі працює в рамках поточної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Питання про нову програму ще не обговорювалося із фондом.

Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомив в інтерв'ю Zn.ua

Ми ще не обговорюємо цього питання з МВФ", - сказав Гелетій, відповідаючи на питання, чи націлений НБУ вже на нову програму.

"Працюємо зараз у рамках діючої програми. Наше завдання - рухатися вперед в її межах", - зазначив Гелетій.

За його словами, питання нової програми співпраці - це комплексна дискусія, до якої повинен бути залучений не лише НБУ, а й уряд.

"Виходити потрібно з аналізу нашої ліквідності, нашого боргового навантаження. Це ми маємо враховувати, коли будемо обговорювати з МВФ перспективу продовження програми", - наголосив заступник голови НБУ.

Він вважає, що на даному етапі вкрай важливою є підтримка МВФ, бо успішна робота з фондом тягне за собою продовження співпраці з іншими міжнародними партнерами.

"Ви знаєте, що це і фінансування від Світового банку (близько 700 мільйонів доларів), і макрофінансова допомога ЄС (другий транш у 600 мільйонів євро). З практики я розумію, що цих грошей може не бути, якщо не буде співпраці з МВФ", - пояснив Гелетій.

Як зазначив посадовець, для дискусії щодо продовження співпраці, уряду треба напрацювати свою позицію, бачення й врахувати макроекономічну ситуацію, позицію ліквідності.

Раніше глава НБУ зазначив, що Україна пропорційно своїй квоті може отримати близько 2,7 млрд доларів у рамках нової ініціативи Міжнародного валютного фонду.

РБК-Україна писало, що Україна може розраховувати на два транші МВФ.

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