"Нова пошта" закриє відділення на два дні: чому

Один з двох найбільших поштових операторів України, компанія "Нова пошта", не працюватиме два 1 і 7 січня. Відділення закриють на Новий рік і на Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Нової пошти ".

За даними прес-служби, відділення та адресна доставка компанії працюватимуть за наступним графіком:

Нагадаємо, Новий рік (1 січня) цього року випадає на суботу. Вихідний день переноситься на понеділок, 3 січня. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль.

Різдво Христове (7 січня) випадає на п'ятницю, завдяки чому також буде три вихідних - з 7 по 9 січня.