ru ua
Нд, 26 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Нова пошта" закриє відділення на два дні: чому

Новость на русском →
Україна, Неділя 26 грудня 2021 12:01
"Нова пошта" закриє відділення на два дні: чому Фото: Нова пошта закриє відділення 1 і 7 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Один з двох найбільших поштових операторів України, компанія "Нова пошта", не працюватиме два 1 і 7 січня. Відділення закриють на Новий рік і на Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

За даними прес-служби, відділення та адресна доставка компанії працюватимуть за наступним графіком:

  • 27 грудня - за звичайним розкладом
  • 31 Грудня - за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися залежно від відділення)
  • 1 та 7 січня-відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок в поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.
  • 3 січня - за графіком, за яким працюють у неділю (може відрізнятися залежно від відділення)

Нагадаємо, Новий рік (1 січня) цього року випадає на суботу. Вихідний день переноситься на понеділок, 3 січня. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль.

Різдво Христове (7 січня) випадає на п'ятницю, завдяки чому також буде три вихідних - з 7 по 9 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
NEWS
Число COVID-випадків в Україні різко знизилося: за добу заразилися 2,8 тисяч осіб
Число COVID-випадків в Україні різко знизилося: за добу заразилися 2,8 тисяч осіб
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід