Нова методика "Укравтодору": журналісти проаналізували документ

Попри підвищення вимог до компаній, які будуть виконувати роботи по будівництву, ремонту та утриманню автошляхів національного значення, згідно з новою методикою "Укравтодора", з'являються передумови для підвищення якості робіт, залучення іноземних учасників та підвищення конкуренції на тендерних торгах. Про це йдеться в публікації Delo.ua.

Нагадаємо, 3 березня "Укравтодор" представив нову методику проведення тендерних торгів на дорожні роботи. Основна новація - поділ доріг за категоріями складності й висунення вичерпного переліку вимог тим компаніям, які будуть претендувати на роботу на кожній з цих категорій.

Міжнародні організації, в тому числі й представники Ініціативи з прозорості інфраструктури (CoST) рекомендували уряду і "Укравтодору" розробити єдині правила гри, бажано наближені до тих, за якими проводять такі закупівлі Світовий банк і ЄБРР, пише видання.

Втім, у документа з'явилося й багато опонентів, зокрема, Всеукраїнська дорожня асоціація під керівництвом екс-голови ДАК "Автомобільні дороги України" Артема Гриненко та ГО "Ліга антитраста", яку очолюють колишня уповноважена АМКУ Агія Загребельська і редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов. Серед головних претензій: звуження можливостей для частини учасників ринку, які не потраплять під нові критерії.

В "Укравтодорі" заявляють, що вимоги до кваліфікації, досвіду, наявності власних лабораторій, людей, техніки, асфальтних заводів - нормальна європейська практика. Наводять приклади США, Німеччині, Чехії, Італії, де жорсткі вимоги до будівельників великих важливих об'єктів ні в кого не викликають питань. Більш того, важливим фактором є поява середньострокового планування в дорожній галузі. Воно дозволяє не дробити ділянки лотами по 1-2 км, а виставляти на торги відразу великі об'єкти за 30-50 км, а для цього необхідні істотно більш серйозні ресурси.

Опоненти методики вважають, що обов'язкова вимога відгуків від попередніх замовників - це штучна можливість маніпулювати учасником. НА що в "Укравтодорі" вважають, що відгук стає особливо важливим в умовах, коли компанії несуть відповідальність за експлуатацію дороги після ремонту, виконують свої гарантійні зобов'язання, а не тільки освоюють гроші власне на укладання асфальту. Плюс відгук додатково підтверджує, що виконувався саме такий, аналогічний тип робіт, як той, на який збирається подаватися учасник.

Побоювання, що існуючі "невеликі компанії будуть змушені піти з ринку, оскільки вони не будуть підходити під вимоги досвіду, наявності техніки та т. д., а великі створять "картель", також безпідставно, вважають в "Укравтодорі".

"За попередніми підрахунками, на кожну з категорій доріг можуть бути кваліфіковані 15-20 компаній, при тому що міжнародний досвід показує як нормальну практику роботу на "національному рівні всього 3-5 фірм.

Крім того, ринок, відзначає видання, відкривається, в тому числі та для іноземних компаній, оскільки правила гри будуть близькими до встановлених МФО і зрозумілими для міжнародних гравців", - наголошується в статті.

В "Укравтодорі" ж вважають, що це тільки підвищить конкуренцію, а значить - зробить дороги більш вигідними для платників податків, зручними і якісними для користувачів.

"Що стосується малих компаній, то насправді в цьому році на будівництво та ремонт доріг місцевого значення також виділені 22 млрд грн. І вимоги до їх будівництва й обслуговування, відповідно до проекту рекомендацій, істотно нижче", - йдеться у публікації.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підписав указ щодо отримання "Укравтодором" держгарантій під кредити майже на 20 млрд гривень.

Раніше в НАДУ розповіли, що завдяки новій методиці "Укравтодору", у 2020 році дорожня галузь позбутися "тендерних тролів" і перейде до прозорих умов проведення закупівель робіт з будівництва та ремонту автомагістралей.