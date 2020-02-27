НАДУ: попри мільярдні дорожні тендери, зрозумілої методики їх проведення немає

Фото: Тарас Сиротинський (nadu.com.ua)

В НАДУ розповіли, які нові вимоги до будівників доріг з’являться в методиці "Укравтодору"

У 2020 році дорожня галузь має позбутися "тендерних тролів" і перейти до прозорих умов проведення закупівель робіт із будівництва та ремонту автомагістралей. Про це заявив президент Національної асоціації дорожників України Тарас Сиротинський в інтерв’ю "Дзеркалу тижня", передає РБК-Україна.

"Задача, яку ми бачимо на 2020 рік - очищення дорожнього ринку від недобросовісних учасників та відвертих "тендерних тролів", які блокують і зривають програми дорожнього будівництва, фактично зупиняючи економіку країни", - сказав він.

На думку Сиротинського, можливість існування “тендерних тролів” дають прогалини в діючому законодавстві.

"В профільному законі про публічні закупівлі відсутні поняття “дискримінаційних вимог” або “аналогічних робіт” (замовник як правило хоче бачити досвід потенційного переможця, аби пересвідчитися, що той впорається із рівнем складності роботи). Додаткова проблема - абсолютно різні підходи до вирішення таких скарг колегією органу оскарження - Антимонопольного комітету, який може за одних і тих же обставин, але для різних учасників, виносити протилежні рішення, що збиває з пантелику всі сторони процесу", - відзначив він.

Щоб виправити ситуацію, на думку експерта, потрібно на законодавчому рівні закріпити чітке визначення понять "дискримінації" та "аналогічності", та інших, які використовуються “тролями” для зриву тендерів. Крім того, на думку президента НАДУ, слід встановити стримуючий фактор - відповідальність учасників за порушення вимог законодавства та зриву тендерних процесів.

"Дивовижно, але попри освоєння щороку мільярдів гривень на дорожнє будівництво, ми досі не маємо чіткої методики проведення закупівель в дорожній галузі, яка б стандартизувала і набори документів, і вимоги до замовників і учасників", - сказав він.

За словами Сиротинського, розроблена "Укравтодором" нова методика підготовки та проведення тендерів дасть змогу створити єдиний підхід щодо способів підтвердження відповідності учасників тендерів кваліфікаційним критеріям для всієї дорожньої галузі.

"Його зараз немає, кожен замовник виписує вимоги як уміє. А це - благодатний ґрунт для вирощування “тролів” і корупції. Ми ж розуміємо, що неможливо розгорнути масштабне дорожнє будівництво, коли на ринку таких “тролів” десятки. Ми, сподіваюсь, більше не побачимо в тендерній документації умов, виписаних під конкретних учасників. Натомість з’являться цілком прозорі обов’язкові вимоги, такі як наявність вимірювальної лабораторії, яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; наявність сертифікату на систему якості ISO (ДСТУ) 9001; наявність транспортної схеми та інше", - додав він.

Як раніше писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підписав указ щодо отримання "Укравтодором" держгарантій під кредити майже на 20 млрд гривень.