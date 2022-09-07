Нова Лінія фронту в районі Балаклії: ISW оновив карту бойових дій

За відомостями джерел, якими користується ISW, українці взяли селище Вербівка, прилегле до Балаклії з північного заходу, а також південно-західний район самої Балаклії, табори.

При цьому про вихід українських частин на трасу Балаклія - Куп'янськ, до населеного пункту Яковенкове, карта ISW не говорить, хоча деякі джерела, в тому числі проросійські, про це повідомляють - але ця інформація остаточно не підтверджена.

Нагадаємо, що в офісі президента анонсували Хороші новини щодо просування українських військових на харківському напрямку.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що з'явився ще один напрямок для просування наших захисників.

Крім того, повідомлялося, що українські захисники відбили деякі населені пункти на півдні, але про їх звільнення поки не повідомляється, щоб не піддавати їх ударам з боку окупантів.

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