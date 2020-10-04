Нова експертиза у справі "Роттердам+" свідчить про корупцію в НАБУ, - адвокат

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Національне антикорупційне бюро без конкурсу протягом року замовляло приватній ТОВ "Експертна група Ес Енд Ді" Ірини Педь послуги на суму 520 тис. гривень, після чого цій компанії було доручено провести експертизу у справі "Роттердам+".

Про це повідомила адвокат сторони захисту Ірина Одинець у Facebook.

"Національне антикорупційне бюро без конкурсу протягом 2020 року замовляло приватній ТОВ "Експертна група Ес Енд Ді" Ірини Педь послуги на суму 520 тис. гривень, після чого цій компанії в терміновому порядку було доручено провести експертизу у справі "Роттердам+". Дуже показово, що НАБУ замовленнями в 30-50 тисяч гривень обходить конкурсну процедуру і замовляє експертизи, дослідження, довідки одному і тому ж приватному експертові і платить за це гроші платників податків", - повідомила адвокат.

Висновок нової експертизи був представлений детективами НАБУ 2 жовтня. У цьому висновку експерт підтверджує нібито збитки від формули у розмірі - 39,9 млрд грн.

"Поміркуймо, що це за взаємовигідне співробітництво або чим так завинив експерт. Висновок замовленої в Ірини Педь експертизи був поданий в ВАКС нібито представником Чумака в день його виходу", - зазначає адвокат.

За даними системи ProZorro, офіційно контракт з ТОВ "Експертна група Ес Енд Ді" Ірини Педь був оприлюднений на ProZorro 2 жовтня через 35 хвилин після того, як представниками НАБУ було оголошено про таку експертизу в суді.

Нагадаємо, 24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність рішення САП про закриття справи "Роттердам+".

Після цієї заяви в ВАКС проти закриття справи подали Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського та "Центр протидії корупції". 25 вересня їх заяви об'єднані в загальне виробництво.

Справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, що проводиться як за ініціативою НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

Як повідомляло РБК-Україна, це рішення прокурора також підтвердили в Офісі генерального прокурора через відсутність доказів провини підозрюваних.

Як відомо, формула діяла у 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії, і автоматично припинила дію з 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промислових споживачів зросла.