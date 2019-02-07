Новак: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Новак балотується в президенти від партії "Патріот"

Дата рождения: 24 января 1973 года (46 лет)

Партия: "Патриот"

Должность: украинский экономист

Семья: женат, есть сын

Новак на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Семья

Новак на выборах 2019. Новости

6 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Андрея Новака кандидатом в президенты Украины.

Биография

Андрей Яремович Новак родился 24 января 1973 года в г. Коломыя (Ивано-Франковская область) в семье экономиста и педагога. Новак окончил Европейский университет в Киеве, а в 1993 году - канадскую бизнес-школу Университета Западного Онтарио.

Новак работал в АОЗТ "Стандарт - 95", коммерческим агентом телепрограмм на украинском телевидении, советником политической партии по вопросам работы со СМИ и PR на парламентских выборах в 1998 году.

Новак возглавлял финансовое управление ГП "Укроборонпоставщик", отдел по связям с общественностью в компании "Оболонь".

В 2006 году Новак возглавил экономический совет Всеукраинского общественного объединения "Успешная Украина".

Фото: Андрей Новак (facebook.com/novak.andriy.yaremovych)

В 2010 году Новак стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011 году он был избран проректором Европейского университета.

Фото: Андрей Новак (facebook.com/novak.andriy.yaremovych)

Новак - кандидат экономических наук, автор книг по экономике.

Политическая деятельность

В 2002 году Новак баллотировался в народные депутаты Украины как беспартийный кандидат путем самовыдвижения, до 2003 года работал консультантом при парламентских комитетах и помощником народного депутата Украины. В 2005-2006 годах Новак был советником премьер-министра, в 2007 году он вошел в состав общественного совета при Министерстве экономики Украины.

В 2012 году Новак был избран председателем "Украинской партии", в 20013 году вышел из партии.

На данный момент Новак является членом политической партии "Патриот".

Фото: uapatriot.org

Семья

Андрей Новак женат, воспитывает сына.