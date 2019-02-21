Новак спрогнозував, коли відмовляться від лівих поворотів на трасах

Новак заявив про необхідність будівництва розв'язок

В Украине могут отказаться от левых поворотов на трассах государственного и международного значения после того, как построят достаточное количество развязок. Об этом рассказал руководитель "Укравтодора" Славомир Новак, передает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

По его словам, от поворотов влево откажутся, когда будет достаточно средств для строительства развязок.

"Есть выбор: либо закрываем дороги, принимаем решения, или оставляем как есть. Конечно, должны постепенно строить развязки", - добавил Новак.

Напомним, ранее Новак отметил, что проезд по первой платной дороге в Украине из Львова в Краковец может стоить 2-3 гривны за километр. По его словам, строительство первой платной дороги начнется в 2020 году. Он также отметил, что при расчете стоимости проезда в качестве ориентира будут европейские цены.

До этого министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что финансовую помощь Европейского союза направят на строительство дорог между Мариуполем и Херсоном.

"Таким образом, мы логически продолжим и совместим все наши морские порты с "Go Highway" и транспортным рубежом в Европейский союз", - добавил он.