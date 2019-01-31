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Допомогу ЄС спрямують на будівництво шляхів між Маріуполем та Херсоном, - Омелян

Новини » Політика    31.01.2019 - 17:33
Допомогу ЄС спрямують на будівництво шляхів між Маріуполем та Херсоном, - Омелян
Фото: Володимир Омелян (Віталій Носач/РБК-Україна)

Омелян також сподівається на розширення залізничних спроможностей УЗ на напрямку Маріуполя

Допомога Європейського союзу має бути направлена на будівництво автошляхів між Маріуполем, Бердянськом та Херсоном. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава МІУ зазначив, що також мають бути розширені залізничні спроможності "Укрзалізниці" на напрямку Маріуполя.

"Ми вважаємо, що за рахунок допомоги Європейського союзу мають бути збудовані автошляхи, які поєднають Маріуполь і Бердянськ із Херсоном. Таким чином, ми логічно продовжимо і поєднаємо всі наші морські порти з "go hiway" і транспортним кордоном до Європейського союзу. Також мають бути інвестовані значні кошти, розширені залізничні спроможності "Укрзалізниці" на напрямку Маріуполя", - заявив Омелян.

Нагадаємо, Європейський союз має намір направити оціночну місію у приазовський регіон України на початку 2019 року.

Як писало РБК-Україна, віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровський заявив, що програма макрофінансової допомоги Європейського союзу підтримає економічну стабілізацію України.

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