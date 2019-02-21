Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в Україні

Фото: Славомір Новак (РБК-Україна)

Проїзд дорогою від Львова до Краковця може коштувати 2-3 гривні за кілометр

Проїзд першою платною дорогою в Україні від Львова до Краковця може коштувати 2-3 гривні за кілометр. Про це заявив керівник "Укравтодору" Славомір Новак, передає РБК-Україна з посиланням на УНИАН.

За його словами, будівництво першої платної дороги почнеться в 2020 році. Він також зазначив, що при розрахунку вартості проїзду в якості орієнтира будуть європейські ціни.

"Але, все ж, в Україні буде трохи дешевше. Середня вартість будівництва автобану в Європі - 10 млн євро за кілометр. В Україні, думаю, вийде не більше 5-6 млн євро за кілометр. Тому ціна проїзду не буде більше 7-10 євроцентів за кілометр (2-3 гривні за кілометр, - ред.)", - зазначив Новак.

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" назвали терміни закінчення ремонту траси Київ-Чернігів. Крім того, в 2019 році планується введення в експлуатацію трьох об'їздів навколо населених пунктів, в тому числі Полтави, на трасі М-03 Київ-Полтава.

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що на ремонт і будівництво доріг державного значення в 2019 році буде направлено 19 млрд гривень.