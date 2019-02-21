Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в Україні

Проїзд дорогою від Львова до Краковця може коштувати 2-3 гривні за кілометр

Проезд по первой платной дороге в Украине из Львова в Краковец может стоить 2-3 гривны за километр. Об этом заявил руководитель "Укравтодора" Славомир Новак, передает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

По его словам, строительство первой платной дороги начнется в 2020 году. Он также отметил, что при расчете стоимости проезда в качестве ориентира будут европейские цены.

"Но, все же, в Украине будет немного дешевле. Средняя стоимость строительства автобана в Европе - 10 млн евро за километр. В Украине, думаю, получится не более 5-6 млн евро за километр. Поэтому цена проезда не будет больше 7-10 евроцентов за километр (2-3 гривны за километр, - ред.)", - отметил Новак.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" назвали сроки окончания ремонта трассы Киев-Чернигов. Кроме того, в 2019 году планируется ввод в эксплуатацию трех объездов вокруг населенных пунктов, в том числе Полтавы, на трассе М-03 Киев-Полтава.

Отметим, ранее также сообщалось, что на ремонт и строительство дорог государственного значения в 2019 году будет направлено 19 млрд гривен.