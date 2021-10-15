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Новак назвав передчасними розмови про новий контракт на транзит газу по Україні

Автор: Артем Горовенко

У Російській Федерації вважають передчасними розмови про новий контракт на транзит газу через Україну. Оскільки нинішній контракт діятиме ще більше трьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Як зазначив віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак, з Україною уклали контракт на транзит газу до 2024 року.

"Зараз рано про це (про новий контракт, - ред.) говорити, тому що ще більше 3,5 років до виконання цього контракту", - заявив він журналістам у кулуарах форуму "Російський енергетичний тиждень".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що Київ наполягатиме на збереженні транзиту газу мінімум на 15 років.

Але у президента Росії Володимира Путіна відповіли, що Україні треба запропонувати конкурентоспроможні тарифи і самій домовлятися з Європою, щоб зберегти транзит російського газу.

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Російська ФедераціяТранзит газу