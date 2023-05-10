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Новичок "Шахтера" поедет на чемпионат мира U-20

Фото: Дениль Кастильо успел примерить футболку "горняков" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В заявку молодежной сборной Эквадора на грядущий Мундиаль попал полузащитник Дениль Кастильо. Летом он присоединится к рядам донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

19-летний хавбек поедет на ЧМ-2023 в Аргентину. Турнир начнется 20 мая и продлится до 11 июня.

Кастильо дебютировал в составе сборной Эквадора U-20 в июне прошлого года. С тех пор опорник провел 17 матчей в рядах "трехцветной" молодежки. В частности, он был основным исполнителем на недавнем Копа Америка, где эквадорцы заняли 4-е место. На ЧМ-2023 молодежка встретится со США, Фиджи и Словакией на групповом этапе.

На профессиональном уровне Кастильо до сих пор не дебютировал. Центрхав играл за резервную команду ЛДУ Кито в Копа Либертадорес U-20 в сезоне-2022. В нынешнем же сезоне он однажды попал на скамью запасных "белых" в чемпионате.

"Шахтер" объявил о трансфере Кастильо в конце апреля. Латиноамериканский талант заключил с "горняками" контракт на 5 лет. Сумма отступных эквадорцев остается неизвестной.

К слову, ранее "Рух" забрал призы по итогам тура УПЛ после разгрома "Ингульца".

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