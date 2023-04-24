"Шахтер" оформил переход таланта из Южной Америки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Опорный хавбек сменит ЛДУ Кито на ряды "горняков". Переход латиноамериканца состоится 1 июля.

Кастильо подписал с "Шахтером" контракт на 5 лет. Сумма отступных при 19-летнем эквадорце пока остается неизвестной. В сезоне-2022 опорник сыграл 15 поединков за резервную команду ЛДУ Кито в Кубке Либертадорес U-20. В первой команде "белых" он еще не дебютировал.

Зато Кастильо – важный исполнитель эквадорской молодежки. В течение года после премьерного матча в июне 2022-го он успел провести 17 матчей в футболке Эквадора U-20. В частности, хавбек был основным на недавнем Копа Америка среди молодежи.

Кастильо станет третьим эквадорцем в истории Премьер-лиги. Ранее полузащитник Меркадо защищал цвета "Ворсклы" и "Кривбасса", а форвард Мина выступал в "Черноморце". Освоиться в "Шахтере" ему помогут другие латиноамериканцы – бразилец Тейлор и венесуэлец Келси.