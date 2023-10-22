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Вингер "Колорадо" с голом и хет-триком ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Денвер, Воскресенье 22 октября 2023 10:29
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Вингер "Колорадо" с голом и хет-триком ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Арттури Лехконен разобрался с "Гаррикейнз" (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал крайнего нападающего "Колорадо Эвеланш" Арттури Лехконена лучшим исполнителем большого игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

28-летний финн стал главным действующим лицом домашней победы над "Каролиной" (6:4). Он забросил шайбу и отдал три результативных передачи.

Правда, счет во встрече усилиями Котканиеми открыли гости. Но на последней минуте первого периода Джохансен замкнул "пятак" после комбинации Лехконена и Маккиннона. А на старте второй 20-минутки "Эвеланш" повели с шайбой О'Коннора в большинстве.

"Каролина" ответила двумя голами – Бернса в большинстве и Бантинга в середине периода. Однако, Олофссон быстро выровнял положение, а дальше наступило звездное время Лехконена. Финский нападающий перед воротами реализовал большинство, а затем ассистировал Маккиннону и Рантанену. Шайба Слевина уже ничего не изменила.

Дополнили топ-3 звезд вечера форвард "Торонто" Мэттью Найз и центральный нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Филип Хитил. Молодой американец оформил дубль и ассист против "Тампы-Бэй" (4:3 ОТ). Чех же отдал 3 результативные передачи в противостоянии с "Сиэтлом" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вингер &quot;Колорадо&quot; с голом и хет-триком ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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