RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины

Фото: министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс (flickr.com/oic-aa-istanbul)
Автор: Валерия Полищук

Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины. Его стоимость составит 25,9 млн долларов.

 

"Эта война привела к ужасным человеческим жертвам, причинила огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Именно поэтому Новая Зеландия остается приверженной поддержке Украины. Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более чем 100 миллионов долларов", - заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс. 

В свою очередь министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз отметила, что в течение последних двух лет военные страны находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться. 

"Правительство с радостью сообщает, что значимое, заметное и заслуживающее доверия развертывание квалифицированного персонала NZDF в поддержку Украины будет продлено до июня 2025 года. До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку", - добавила она. 

Помимо этого, сегодняшний пакет мер также включает:

  • 6,5 млн долларов Международному фонду Украины, находящемуся под управлением Великобритании, для закупки оружия и боеприпасов для Украины;
  • 7 млн долларов в виде гуманитарной помощи для поддержки украинцев, пострадавших от войны, включая тех, кто был перемещен в соседние страны;
  • 3 млн долларов США в Целевой фонд Всемирного банка по оказанию помощи, восстановлению, реконструкции и реформам в Украине. 

Помощь от Новой Зеландии и ее позиция по отношению к РФ

В 2022 году Новая Зеландия решила присоединиться к обучению украинских военных в Британии.

В феврале прошлого года правительство Новой Зеландии расширило визы, предложенные украинцам, спасающимся от российского вторжения, и продлило их действие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая ЗеландияПомощь УкраинеВойна России против Украины