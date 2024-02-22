Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины

"Эта война привела к ужасным человеческим жертвам, причинила огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Именно поэтому Новая Зеландия остается приверженной поддержке Украины. Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более чем 100 миллионов долларов", - заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

В свою очередь министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз отметила, что в течение последних двух лет военные страны находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться.

"Правительство с радостью сообщает, что значимое, заметное и заслуживающее доверия развертывание квалифицированного персонала NZDF в поддержку Украины будет продлено до июня 2025 года. До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку", - добавила она.

Помимо этого, сегодняшний пакет мер также включает: