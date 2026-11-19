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Без прорывов: От саммита не стоит ждать "больших сделок" – каждый из лидеров прежде всего работает на собственный имидж.

Стремления Трампа: Президент США должен успеть показать успехи на мировой арене, пока демократы не забрали контроль над Конгрессом в январе.

Интерес Си: Китай стремится наладить отношения с США, но не "сдавать" при этом Россию и Иран.

Расчет Путина: Цель Кремля – дальше ослаблять изоляцию, убедить Трампа относительно давления на Украину и воевать дальше без новых санкций.

Единственный реальный результат: Ожидается, что лидеры договорятся о запрете привлечения искусственного интеллекта к управлению ядерным оружием.

Еще несколько недель назад среди части экспертов и в соцсетях распространялись опасения, что трехсторонняя встреча станет новой "Ялтой". Тогда на послевоенной конференции 1945 года в Крыму лидеры США, СССР и Великобритании заложили основы международного порядка после Второй мировой войны на десятилетия вперед.

Но по мере приближения встречи ее реальная повестка дня становилась все мельче. И даже относительно самого формата не было согласия.

Как сообщает The Wall Street Journal, Китай хотел, чтобы саммит лидеров трех стран был четко регламентирован, с зачитыванием заранее подготовленного заявления и минимальным пространством для дискуссий.

В свою очередь, команда Трампа настаивала на более свободном формате, который позволил бы трем лидерам активнее обмениваться мнениями вместо зачитывания заранее подготовленных тезисов.

Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин (фото Getty Images)

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Одна из причин такого сужения – поражение партии Трампа на промежуточных выборах в американский Конгресс. Это автоматически ставит под сомнение реальность выполнения всего, о чем президент США может договориться.

В то же время для самих США и Китая гораздо важнее остаются двусторонние переговоры (они должны состояться 19 ноября, менее чем за два часа до трехстороннего саммита).

С возвращением Трампа США начали торговую войну против половины мира, включая Китай. Это противостояние сейчас скорее заморожено, чем завершено. Но на фоне торговой войны Китай ввел ограничения на поставки в США редкоземельных металлов, сырья, критически важного для большинства высокотехнологичных индустрий в Штатах.

Пекин использует свою монополию (контроль над примерно 80% мировой переработки) как главный рычаг давления. Параллельно США ограничили экспорт в Китай передовых микрочипов, необходимых для развития искусственного интеллекта.

Пекин на переговорах пытается добиться послаблений относительно чипов. Однако договориться об этом теперь будет значительно сложнее из-за недавнего громкого скандала вокруг Nvidia и отставки ее многолетнего руководителя Дженсена Хуанга.

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Глава Nvidia долгое время лоббировал ослабление экспортных барьеров для китайского рынка. Однако расследование относительно обхода санкций и связей его компании с КНР окончательно развязало руки "ястребам" в Вашингтоне, и они требуют полной технологической блокады Китая.

Точно так же для Путина важна личная встреча с Трампом, на повестке дня которой – итоги недавних консультаций в Абу-Даби и ряд двусторонних проектов. При этом китайский и российский лидеры уже успели сверить часы. Утром 18 ноября Путин и Си провели двусторонние переговоры, где в узком составе, среди прочего, затронули и тему Украины.

Что же касается самой трехсторонней встречи, в Белом доме официально подтвердили, что Трамп не планирует обсуждать на ней российско-украинскую войну, а также освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия. Хотя Дональд Трамп известен тем, что часто отходит от официальной повестки дня. Перед вылетом в Азию 16 ноября он лично изменил акценты, заявив, что планирует обсудить в том числе и войну РФ против Украины.

Вместо этого, по данным South China Morning Post и заявлениям американских чиновников, стороны сосредоточатся на тех "ядерных" вопросах, по которым смогут достичь согласия, а также затронут ситуацию вокруг Ирана и КНДР. В Вашингтоне заранее занижают ожидания и прямо предупреждают, что подписание каких-либо конкретных соглашений или договоров по итогам переговоров не планируется.

"У нас есть большие опасения относительно двусторонних встреч. Что касается формата Си–Трамп–Путин, то сам факт такой встречи является для нас и для европейцев плохим прецедентом, который может стать практикой", – говорит информированный источник РБК-Украина в дипломатических кругах.

Как отмечает Axios со ссылкой на дипломатические круги, Европа готовится к плохим новостям для Украины из-за опасений, что Кремль все-таки попытается изменить реальную повестку дня встречи в свою пользу. Кроме того, у каждой из сторон есть свои расчеты относительно встречи, которые напрямую повлияют на ее результат.

Интерес Трампа

По мнению исполнительного директора Института исследований национальной политики на Тайване Хун-жэнь Вана, главная цель Трампа – вернуть себе дипломатическую инициативу после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах 3 ноября.

Поскольку в январе демократы должны получить контроль над обеими палатами Конгресса, у Трампа остается относительно немного времени, чтобы продемонстрировать свою способность достигать весомых результатов во внешней политике без риска их блокирования в Конгрессе.

"Потенциальная встреча с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным позволила бы ему предстать в роли ключевой фигуры в решении одних из самых серьезных вызовов безопасности в мире. Впрочем, я бы не рассматривал это лишь как попытку восстановить поддержку внутри страны", – говорит РБК-Украина эксперт.

У Трампа есть и более широкий стратегический интерес – уменьшить расходы на одновременное противостояние с Китаем, Россией и Ираном.

"Для Штатов важно, чтобы все эти темы одновременно не беспокоили и не создавали ни финансовой, ни операционной нагрузки. Потому что даже в контексте выборов мы понимаем, что до января еще есть время, но после января Трампу будет трудно реагировать так, как он хочет – очень-очень быстро", – говорит РБК-Украина политолог-международник, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

По его словам, именно поэтому Белый дом сейчас заинтересован в определенном "спокойном формате" диалога, который позволил бы Вашингтону последовательно и отдельно разобраться с каждым из этих сложных вызовов.

После того как в феврале истек срок действия последнего американо-российского договора СНВ-3, контроль над ядерными вооружениями стал удобной основой для привлечения к диалогу как Москвы, так и Пекина. Последний, к слову, активно увеличивает свой ядерный арсенал.

Вместе с тем США в отношении ядерного оружия непоследовательны. Еще в начале года Трамп планировал увеличивать и модернизировать ядерное оружие, чтобы противостоять тем же России и Китаю. Собственно, по этой причине и прекратил действовать уже упомянутый договор СНВ-3.

"Проблема в том, что Китай говорит: мы ничего не собираемся ограничивать, потому что у нас арсенал меньше, чем у вас. Поэтому когда мы будем иметь столько, сколько вы, тогда будем с вами разговаривать", – говорит РБК-Украина руководительница Одесского центра стратегических исследований и ядерного нераспространения Полина Синовец.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (фото Getty Imges)

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Обсуждение войны в Иране и возможные кулуарные разговоры относительно Украины могут открыть для Белого дома путь к более быстрым дипломатическим результатам. В то же время для Индо-Тихоокеанского региона такая тактика США несет неоднозначные последствия, отмечает Хун-жэнь Ван.

Стабилизация отношений между Вашингтоном и Пекином способна снизить риск прямого военного столкновения, но не гарантирует безопасность союзникам Штатов – в частности Тайваню, против которого Китай может продолжать давление в "серой зоне". Даже когда Китай ведет диалог с Трампом в других сферах.

Показательно, что именно накануне саммита Пекин в очередной раз начал масштабные военные учения вокруг Тайваня.

Желания Китая

Из всех трех участников Китай был наиболее сдержанным и осторожно комментировал даже саму возможность встречи Си с Трампом и Путиным. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на прошлой неделе заявлял, что Китай "поддерживает контакты с соответствующими сторонами относительно встречи". Но в целом это соответствует стилю китайской дипломатии.

Пекин, вероятно, рассматривает ослабление внутриполитических позиций Трампа как возможность получить больше дипломатических рычагов влияния на него. В то же время вряд ли Си Цзиньпин стремится воспользоваться проигрышем республиканцев на выборах для открытого противостояния.

"У Китая есть веские причины сохранять относительно конструктивные отношения, сложившиеся благодаря недавним контактам на высоком уровне – особенно учитывая то, что значительные экономические и технологические споры до сих пор остаются неразрешенными", – подчеркивает Хун-жэнь Ван.

По его словам, для Си Цзиньпина организация встречи с участием лидеров США и России имеет весомое дипломатическое значение. Это укрепляет имидж Китая как великой державы, способной объединять конкурирующих международных игроков.

Несмотря на это, Пекин, скорее всего, будет проявлять осторожность относительно содержания любых трехсторонних договоренностей. Эксперт подчеркивает, что Китай не обязательно разделяет приоритеты Трампа.

Си Цзиньпин (фото Getty Images)

"Что касается контроля над ядерными вооружениями, Пекин не спешит брать на себя такие же обязательства, как Вашингтон и Москва, из-за существенных различий в их ядерных арсеналах", – подчеркивает Ван.

Что касается Ирана, Китай заинтересован в предотвращении дальнейшей нестабильности на Ближнем Востоке и защите своих экономических и энергетических интересов. Однако, по мнению Вана, вряд ли Поднебесная полностью поддержит давление Трампа на Тегеран – особенно если это навредит его отношениям с Ираном.

Точно так же Китай ценит свое стратегическое партнерство с Россией и вряд ли поддержит соглашение, которое существенно ослабит позиции Москвы.

"По моему мнению, Си предпочел бы, чтобы саммит создал образ ответственной дипломатии великой державы, не требуя от Китая значительных стратегических уступок. Главный риск для Пекина заключается в том, что его могут втянуть в переговоры, где Вашингтон будет ожидать от него давления на Россию или Иран – действий, противоречащих интересам самого Китая", – говорит Ван.

Но несмотря на отсутствие желания у Китая, избежать обсуждения вопроса Украины не удастся, считает информированный собеседник РБК-Украина в дипломатических кругах.

"Си будет стремиться больше играть роль модератора дискуссии, без четкого позиционирования. Скорее всего, будет озвучен тезис о том, что в случае продвижения вперед переговоров Китай на определенном этапе сможет рассмотреть возможность собственного участия в мирном процессе", – считает собеседник.

Что касается Тайваня, стоит также учитывать, что Пекин может попытаться воспользоваться атмосферой китайско-американского сотрудничества для продвижения собственного видения региональной стабильности.

В связи с этим особенно важно различать соглашения, которые действительно снижают военные риски, и дипломатические договоренности, которые могут ограничить возможности в сфере безопасности для меньших региональных игроков.

Расчеты Путина

На фоне Си и Трампа Путин больше всего стремится к играм в "глобальную геополитику" в контексте Украины, хотя РФ в экономическом плане имеет наименьший вес из трех стран. Показательно в этом плане, что Си Цзиньпин лично встретил Трампа в аэропорту, тогда как Путина – Цай Ци, пятый по рангу член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая.

Во время недавних трехсторонних переговоров в Абу-Даби Москва впервые за долгое время публично выдвинула на первый план вопрос "новой общеевропейской архитектуры безопасности".

Владимир Путин (фото росСМИ)

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Для Кремля война в Украине – это лишь часть более широкого торга за "сферы влияния". Понятия, которые в XXI веке звучат довольно архаично. Более того, таким образом Путин пытается заинтересовать не только Трампа, который стремится уменьшить военное присутствие США в Европе, но и Си Цзиньпина.

Как объясняет Дмитрий Шеренговский, в вопросе давления на европейское направление между Москвой и Пекином возникает ситуативная общность интересов. Кремль предлагает свой силовой ресурс в обмен на экономическую поддержку и ослабление европейских барьеров для китайского бизнеса.

"Россия пытается продавать классический разговор времен Холодной войны или Венского конгресса: мол, давайте решим все вопросы будущего мирового порядка. И это то, во что ей очень хочется играть, и что она пытается продать как китайцам, так и американцам. Но сомнительно, что те это покупают", – отмечает эксперт.

Что касается тактических задач, то, по словам Хун-жэнь Вана, главная цель Путина – закрепить текущие "достижения" российской армии на фронте в выгодных для Кремля политических договоренностях.

Встреча с Трампом и Си дала бы Путину возможность представить Россию как незаменимого участника глобальной безопасности. А не как страну, которая увязла в длительной дипломатической изоляции из-за многолетней вооруженной агрессии против своего соседа.

"Вероятно, Путин будет пытаться убедить Трампа в том, что для прекращения войны Украина должна согласиться на определенные требования России – возможно, относительно территориальных вопросов, гарантий безопасности или ограничений будущих стратегических возможностей Украины", – считает Ван.

По его мнению, такая встреча могла бы дать Москве шанс повлиять на переговорную позицию Вашингтона еще до окончательного урегулирования.

Кроме того, Путину выгодно, чтобы Соединенные Штаты сосредоточились на дипломатическом урегулировании, а не на давлении на Россию и продаже оружия Украине. Какими бы слабыми ни были оба этих процесса.

Российский диктатор также надеется, что участие Китая создаст иллюзию поддержки со стороны еще одной великой державы. Даже если Пекин не готов открыто одобрять конкретные требования Москвы к Украине.

"Впрочем, не стоит считать, что цели Трампа и Путина совпадают. Трамп стремится продемонстрировать, что способен быстро положить конец войне, тогда как Путин хочет закрепить за Россией полученные территориальные и стратегические преимущества", – отмечает эксперт.

В краткосрочной перспективе интересы лидеров США и РФ могут пересекаться. Но стратегически они остаются разными.

Главный же риск для других стран кроется в прецеденте, добавляет Ван. Любое соглашение, достигнутое за спиной Украины и вознаграждающее территориальную агрессию без надежных гарантий безопасности, станет опасным сигналом для других ревизионистских государств. В частности, и в вопросе Тайваня.

Однако реальных прорывов или больших уступок по итогам саммита ожидать не стоит, подчеркивает Дмитрий Шеренговский. Но даже отсутствие результата станет для Кремля выигрышем, если Вашингтон не усилит давление на РФ.

"Совместное фото – для России этого достаточно. Главный вопрос для Москвы – чтобы Вашингтон не ухудшил для нее альтернативу: чтобы не было новых санкций и увеличения поддержки Украины, а наоборот, было определенное давление на Киев. Иметь возможность продолжать войну и ждать более выгодного времени без чрезмерного внешнего давления со стороны США и Китая – это уже выигрыш для России", – резюмирует Шеренговский.

Практические результаты

На этом фоне единственной сферой, где тройка лидеров действительно способна достичь конкретных договоренностей, остается безопасность в будущем. По данным South China Morning Post, прежде всего речь идет о запрете использования искусственного интеллекта в системах командования и управления ядерными силами.

Как объясняет Полина Синовец, сейчас это скорее превентивная мера, чем решение существующей проблемы. По ее словам, ядерная сфера – абсолютно закрытая и до сих пор опирается на инфраструктуру 60-80-х годов.

Даже известная российская автоматическая система "Периметр" (Мертвая рука) не связана с искусственным интеллектом: она действует по четкому алгоритму и лишь реагирует на внешние параметры (например, критический уровень радиации при отсутствии сигнала от руководства).

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото Getty Images)

"Фактически искусственный интеллект сейчас не используют в ядерной сфере, поскольку существуют опасения относительно больших языковых моделей (LLM). В различных моделированиях они продемонстрировали, что довольно агрессивны. То есть, когда видят какой-то риск, то они не предотвращают его, а наоборот, более склонны к нанесению первого удара", – говорит РБК-Украина Синовец.

Эксперт подчеркивает: в случае одобрения решения лидерами трех государств речь будет идти прежде всего о превентивных договоренностях на будущее.

"Такая договоренность может быть просто для того, чтобы не допустить проникновения искусственного интеллекта в системы командования и управления, потому что это довольно опасно", – добавляет эксперт.

И это еще одно подтверждение того, что мир слишком сложен, чтобы его "делить" на подобных встречах. Кроить его сегодня по лекалам прошлого века просто не получится.