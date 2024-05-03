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Новая военная помощь может ослабить врага и дать стратегическую инициативу Украине, - Павлюк

Украина, Пятница 03 мая 2024 11:12
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Новая военная помощь может ослабить врага и дать стратегическую инициативу Украине, - Павлюк Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк (facebook.com/Павлюк Александр)
Автор: Ярослава Борзова

Долгожданный пакет военной помощи от США в сочетании с активизацией европейской поддержки может не только ослабить и отвести российские атаки летом, но и, возможно, дать Украине стратегическую инициативу.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Times.

"Приоритетное оружие, в котором мы нуждаемся извне - это средства противовоздушной обороны, чтобы защитить наших людей, города и инфраструктуру от российских воздушных и ракетных ударов", - подчеркнул Павлюк.

Также он отметил необходимость дальнобойной артиллерии, которая очень важна для Украины.

Как утверждает Павлюк, обладая хорошей противовоздушной обороной и дальнобойной артиллерией, украинские силы обороны могли бы отобрать у россиян стратегическое преимущество на поле боя.

Помощь западных партнеров Украины

Напомним, что только недавно Плата представителей США проголосовала за инициированный спикером Майком Джонсоном законопроект о помощи Украине, после чего он был одобрен Сенатом, а также подписан главой Белого дома Джо Байденом. Тогда же президент США анонсировал новый пакет поддержки для нашего государства.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что помощь США также будет включать дальнобойные ракеты ATACMS. Но, как оказалось позже, Штаты уже передали боеприпасы Силам обороны еще в начале апреля.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены Альянса не выполнили своих обещаний по поставкам военной помощи Украине. Однако в ближайшее время поток боеприпасов увеличится.

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