В Украине изменили правила пополнения карт через терминалы
В Украине с 26 июня вступили в силу новые правила пополнения карт через платежные терминалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Национального банка.
Что изменилось
Новые требования касаются операций по внесению наличных средств через платежные терминалы самообслуживания для пополнения счетов или перевода средств.
Для подтверждения операции необходимо указать номер мобильного телефона. После этого на указанный номер будет поступать одноразовый пароль по SMS или через автоматический телефонный звонок.
Без такого подтверждения произвести платеж не удастся.
Также в квитанциях по результатам таких операций теперь будет указан полный номер мобильного телефона плательщика.
Какие операции не нуждаются в подтверждении
Новые требования не распространяются на ряд платежей.
В частности, без дополнительного подтверждения можно проводить:
- оплату налогов, сборов и штрафов;
- оплату административных услуг;
- оплату жилищно-коммунальных услуг;
- оплата услуг фиксированной телефонной связи, телевидения, интернета и охраны;
- покупку железнодорожных билетов;
- оплату проезда в городском и пригородном транспорте;
- пополнение транспортных карт.
Кроме того, без дополнительной авторизации можно пополнять мобильный счет на сумму до 500 гривен в месяц для одного номера телефона. После превышения этого лимита подтверждение станет обязательным.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что monobank отменил комиссию для всех зарубежных SWIFT-переводов как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов. По словам соучредителя банка Олега Гороховского, комиссия за такие операции раньше в среднем составляла около 1000 гривен.