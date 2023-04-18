Почти полтысячи окупантов, 11 ББМ и 6 БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях РФ за сутки
По данным на утро вторника, 18 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 183130 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 ББМ, 6 артсистем и 6 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 183130 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3661 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 7098 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2810 (+6) ед,
- РСЗО - 538 (+0) ед,
- средства ПВО - 285 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2353 (+6),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5676 (+4) ед,
- специальная техника - 330 (+2)
Как сообщалось, ВСУ отразили 70 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
По данным Института изучения войны, россияне перегруппировываются на юге Украины, опасаясь контрнаступления. В то же время в Бахмуте продолжают идти тяжелые бои.
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