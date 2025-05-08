"Новая страница отношений с США": Зеленский о ратификации сделки о недрах

Украина завершила ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых. Оно открывает путь к созданию совместного инвестиционного фонда, развитию промышленности, новых рабочих мест и технологического сотрудничества на десятилетия.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале заявил президент Владимир Зеленский.
"Благодарен всем в нашей команде, кто готовил соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, и каждому, кто его поддержал. Спасибо всем 338 депутатам, которые проголосовали за соглашение", - отметил президент по случаю ратификации документа.
Он добавил, что рассчитывает получить в Офисе президента в ближайшее время текст ратификационного закона. Тогда юридические процедуры будут завершены, и Украина и США смогут начать создание инвестиционного фонда.
"Такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было. Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. Сейчас это сильная основа для безопасности взаимодействия, а в перспективе десятилетий - возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, развить промышленность в наших странах и рабочие места, а также обеспечить технологическое развитие", - добавил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что соглашение об ископаемых "открывает новую страницу отношений между Украиной и Соединенными Штатами".
В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение об экономическом партнерстве, также известное как соглашение о недрах. Документ предусматривает создание инвестиционного Фонда восстановления, который будет наполовину украинским и американским.
Сегодня, 8 мая, Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США.
Соглашение предусматривает доступ к 57 минералам, залежи которых имеет Украина. Однако недра не будут просто переданы США, Украина сохраняет полный контроль над ресурсами и инфраструктурой.
Фонд будет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Первые 10 лет прибыли будут идти в украинскую экономику, а затем - могут быть распределены партнерами.
Вчера, накануне ратификации соглашения, Зеленский уже второй раз за неделю напомнил депутатам Верховной Рады о важности документа. Он пояснил, что это соглашение обеспечит Украине "десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста" и подчеркнул, что каждый депутат Верховной рады должен это понимать и поддержать ратификацию соглашения с США.
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