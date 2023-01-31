МВФ улучшил прогноз по мировой экономике, несмотря влияние войны РФ против Украины

Международный валютный фонд немного улучшил прогноз по росту мировой экономики. По историческим меркам рост останется слабым, поскольку борьба с инфляцией и война России в Украине сдерживают активность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook за январь 2023 года.

При этом перспективы менее мрачны, чем в октябрьском прогнозе, и могут представлять собой поворотный момент, отмечается в прогнозе.

Прогноз по росту ВВП на 2023 год улучшен с 2,7 до 2,9%. В 2022 году ожидается рост на 3,4% (октябрьский прогноз - 3,2%). В 2024 году мировая экономика вырастет на 3,1%. Исторический средний показатель(2000-1919 годы) составляет рост на 3,8%.

"Экономический рост оказался на удивление устойчивым в третьем квартале прошлого года благодаря сильным рынкам труда, устойчивому потреблению домохозяйств и бизнес-инвестициям, а также лучшей, чем ожидалось, адаптации к энергетическому кризису в Европе", - отмечают в МВФ.

При этом общая инфляция в настоящее время снижается в большинстве стран, даже несмотря на то, что базовая инфляция, которая исключает более волатильные цены на энергоносители и продукты питания, еще не достигла пика во многих странах.

Ожидается, что глобальная инфляция снизится с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023 году и 4,3% в 2024 году, что все еще превышает допандемический (2017-2019 годы) уровень, составлявший примерно 3,5%.

Кроме того, внезапное открытие Китая прокладывает путь к быстрому восстановлению активности. "И глобальные финансовые условия улучшились, поскольку инфляционное давление начало снижаться. Это, а также ослабление доллара США по сравнению с его ноябрьским максимумом, принесли небольшое облегчение странам с формирующимся рынком и развивающимся странам", - прогнозируют в МВФ.

"Эскалация войны в Украине остается серьезной угрозой глобальной стабильности, которая может дестабилизировать энергетические или продовольственные рынки и еще больше раздробить мировую экономику", - отмечают в МВФ.