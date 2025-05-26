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Новая схема мошенников под видом денежной помощи: как не потерять все деньги

Понедельник 26 мая 2025 11:41
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Новая схема мошенников под видом денежной помощи: как не потерять все деньги Фото: В Украине активизировались мошенники (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине злоумышленники активизировали мошенническую схему, маскируя ее под выплаты денежной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Сумской области.

Правоохранители отмечают, что жителям нашей страны поступают сообщения о "начислении средств", после чего просят предоставить конфиденциальные данные.

Как работает схема:

Мошенники присылают фейковые сообщения якобы о зачислении государственной помощи. В них просят ввести:

  • номер мобильного телефона;
  • PIN-код банковской карты;
  • пароль к интернет-банкингу;
  • SMS-код для подтверждения операций.

Полиция отмечает, что ни одно официальное учреждение не требует таких данных для перевода средств. Надежное сообщение о помощи поступает только через:

  • мобильное приложение банка;
  • портал или приложение "Дія".

Рекомендации правоохранителей:

  • не переходите по подозрительным ссылкам;
  • не вводите персональные или банковские данные на сторонних сайтах;
  • не доверяйте звонкам или сообщениям от якобы работников банка или госструктур.

Если вы стали жертвой или мишенью мошенников - немедленно обращайтесь в полицию.

Напомним, сейчас в Украине продолжается оформление денежной помощи от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). С 19 мая снова принимают заявки на денежную помощь украинцам через платформу NeedAid. Приоритет - для пострадавших от войны домохозяйств. Заявки принимаются до 17:00 27 мая. Повторные или дублированные заявки - автоматически отклоняются. NRC напоминает: участие бесплатное, никому не передавайте личные или банковские данные.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине работают государственные и международные программы поддержки для внутренне перемещенных лиц. Они предусматривают денежные выплаты, компенсацию за аренду жилья, субсидии, возможности для обучения, переквалификации и трудоустройства.

В первую очередь помощь оказывают самым уязвимым. Для ее получения необходимо иметь статус ВПЛ и подать заявку через приложение "Дія", ЦПАУ или другие официальные сервисы. Сейчас правительство разрабатывает единый цифровой портал, который объединит все доступные программы.

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