"Новая почта" сделала бесплатной одну со своих услуг: о чем речь

Напомним, Кабинет министров предлагает снизить беспошлинный лимит для посылок из-за границы со 150 евро до 45 евро . Это означает, что за все заказы в иностранных интернет-магазинах придется платить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

Авторы законопроекта объясняют это решение необходимостью поиска дополнительных 500 млрд. гривен в бюджет до конца 2024 года. Это должно принести более 3 млрд гривен в этом году и до 8 млрд гривен в 2025 году . Законопроект разработан для наполнения бюджета и противодействия российской агрессии. Авторы также ссылаются на европейские нормы по налогообложению товаров, действующих в странах ЕС.

Также мы писали, что "Укрпочта" объявила, что до конца 2024 года тарифы на доставку останутся неизменными . Компания приняла это решение, учитывая тяжелые экономические условия, увеличение налогов для финансирования армии и возможную сложную зиму.

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